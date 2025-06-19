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Из Украины выезжают выпускницы — причина и детали

19 июня 2025 13:18
Евтушенко Алина - редактор
Из Украины выезжают девушки - что известно
Девушка с чемоданом. Иллюстративное фото: Freepik
Евтушенко Алина - редактор

Украину массово покидают выпускницы школ. Из-за полномасштабной войны и постоянных обстрелов со стороны РФ девушки выезжают на учебу в другие страны.

Об этом пишет The Telegraph.

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Выпускницы школ говорят, что во время воздушной тревоги или бомбежек невозможно учиться.

"Когда объявляют воздушную тревогу или бомбежки, не до учебы. Надо сидеть в интернете или в бомбоубежище — а я хочу добиться успеха", — сказала одна из выпускниц. Она добавила, что ее лучшая подруга, которая выехала во Львов из восточной, Сумской области, также подала документы в университет в Кракове.

Поэтому сейчас молодежь отдает приоритет высшим учебным заведениям Европы.

Как отмечает The Telegraph, за год после полномасштабного вторжения России в Украину, например, удвоилось количество украинских студенток в Польше.

С тех пор как началась война и было введено военное положение, молодым мужчинам запрещено выезжать из Украины после достижения 18 лет, но такие молодые девушки могут свободно выезжать. И за более чем три года полномасштабной войны многие из них решили это сделать. По данным издания, мало кто из них вернулся, и с каждым годом их становится все больше.

"Волна эмиграции также является демографической бомбой замедленного действия. В условиях войны на истощение с Россией существуют реальные опасения относительно того, кто будет отстраивать страну после окончания войны, если молодежь не вернется", — говорится в статье The Telegraph.

А также отмечается, что решение проблемы эмиграции молодежи является одним из приоритетных вопросов на повестке дня Министерства образования и науки (МОН) Украины.

Первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец сказал в интервью The Telegraph, что усилия, направленные на сохранение человеческого капитала страны, будут определять, "сможем ли мы выжить, восстановить экономику и развивать государство".

Хотя не существует конкретного механизма, который бы фиксировал количество молодых женщин, выезжающих из Украины, различные показатели свидетельствуют о том, что детское население Украины резко сокращается.

По данным Организации Объединенных Наций, сейчас за пределами Украины проживает около 2,3 миллиона украинских детей-беженцев, большинство из них — в Европе.

В то же время рождаемость в Украине падает, а статистика МОН показывает, что с 2021 года количество учеников, которые идут в школу, сократилось почти на треть по всей стране.

Напомним, что недавно в Минобразования объяснили тенденцию относительно выезда за границу и возвращения в Украину молодежи.

Кроме того, телеведущая и руководитель благотворительной организации Екатерина Осадчая поделилась своими соображениями относительно эмиграции молодежи из Украины.

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