Чому молодь залишає Україну - думка Осадчої

Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha

Відома телеведуча та керівниця благодійної організації Катерина Осадча поділилася своїми міркуваннями щодо еміграції молоді з України. Війна не є головною причиною цього процесу.

Про це Осадча повідомила в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Телеведуча наголосила, що основною причиною від’їзду молодих українців за кордон є не війна, а саме невизначеність щодо майбутнього.

За словами Осадчої, сучасна молодь уже частково адаптувалася до реалій життя під час війни. Проте відсутність чіткого уявлення про власний професійний шлях та можливості реалізувати себе в Україні штовхає багатьох до еміграції.

"До невизначеності звикнути складніше. Тому що вибір професії і твоє майбутнє — це саме стрибок в невідомість. Ми, дорослі, не розуміємо, що з нами буде завтра. А дітям, які роблять свої перші кроки, які тільки здобувають професію, як зробити правильний вибір?" — зауважила вона.

Осадча підкреслює: молодим людям, які лише починають свій шлях, вкрай важливо бачити перспективу, відчувати підтримку й мати надію. І якщо цього немає, вони шукають стабільності в інших країнах.

Раніше Катерина Осадча порушила болюче питання — чому, попри десятирічне протистояння з Росією, багато дітей досі не спілкуються українською. У своєму зверненні вона наголосила на відповідальності батьків у формуванні мовної ідентичності молодого покоління.

До цього телеведуча Катерина Осадча розповіла, як боротися зі стресом.