Осадча закликала батьків навчати дітей української мови

Телеведуча Катерина Осадча. Фото: УНІАН

Телеведуча Катерина Осадча відповіла, чому діти після десяти років війни проти Росії все ще часто не говорять української. Вона звернулася до батьків.

Про це Катерина Осадча розказала, відповідаючи на питання кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Осадча наголосила, що їй дуже болить, коли маленькі діти розмовляють російською мовою.

"Я закликаю всіх батьків. Так, можливо, складно, можливо, неприємно, незручно. Але я завжди наголошую на тому, що українська — не китайська. Вивчити українську просто. Просто треба над собою зробити маленькі зусилля, увійти в мовний режим, почати вдома розмовляти українською", — зазначила телеведуча.

Вона поділилася, що навіть писала про це в соцмережах, адже її діти вже почали "гратися російською мовою", хоча в родині спілкуються українською.

"І через 20 років їх знову прийдуть "рятувати". Хоча б зараз попіклуйтесь про своїх дітей, щоб вони не жили у війні тільки через те, що розмовляють мовою ворога", — додала Осадча.

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