Осадчая призвала родителей обучать детей украинскому языку

Осадчая высказалась о детях, которые разговаривают на русском
Телеведущая Екатерина Осадчая ответила, почему дети после десяти лет войны против России все еще часто не говорят на украинском. Она обратилась к родителям.
Об этом Екатерина Осадчая сказала на вопрос корреспондента Новини.LIVE Галины Остаповец.
Русский язык среди украинских детей
Осадчая подчеркнула, что ей очень болит, что маленькие дети разговаривают на русском языке.
"Я призываю всех родителей. Да, возможно, сложно, возможно, неприятно, неудобно. Но я всегда подчеркиваю, что украинский — не китайский. Выучить украинский просто. Просто надо над собой сделать маленькие усилия, войти в языковой режим, начать дома разговаривать на украинском", — отметила телеведущая.
Она поделилась, что даже писала об этом в соцсетях, ведь ее дети уже начали "играть на русском языке", хотя в семье общаются на украинском.
"И через 20 лет их снова придут "спасать". Хотя бы сейчас позаботьтесь о своих детях, чтобы они не жили в войне только из-за того, что разговаривают на языке врага", — добавила Осадчая.
Напомним, в Одессе водитель такси включил в салоне русский рэп. Когда пассажирка сделала замечание, он грубо отреагировал.
Ранее в Киеве двое мужчин убили товарища. Конфликт возник из-за нежелания слушать русскую музыку.
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