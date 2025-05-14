Осадчая призвала родителей обучать детей украинскому языку

Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: УНИАН

Телеведущая Екатерина Осадчая ответила, почему дети после десяти лет войны против России все еще часто не говорят на украинском. Она обратилась к родителям.

Об этом Екатерина Осадчая сказала на вопрос корреспондента Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Русский язык среди украинских детей

Осадчая подчеркнула, что ей очень болит, что маленькие дети разговаривают на русском языке.

"Я призываю всех родителей. Да, возможно, сложно, возможно, неприятно, неудобно. Но я всегда подчеркиваю, что украинский — не китайский. Выучить украинский просто. Просто надо над собой сделать маленькие усилия, войти в языковой режим, начать дома разговаривать на украинском", — отметила телеведущая.

Она поделилась, что даже писала об этом в соцсетях, ведь ее дети уже начали "играть на русском языке", хотя в семье общаются на украинском.

"И через 20 лет их снова придут "спасать". Хотя бы сейчас позаботьтесь о своих детях, чтобы они не жили в войне только из-за того, что разговаривают на языке врага", — добавила Осадчая.

Напомним, в Одессе водитель такси включил в салоне русский рэп. Когда пассажирка сделала замечание, он грубо отреагировал.

Ранее в Киеве двое мужчин убили товарища. Конфликт возник из-за нежелания слушать русскую музыку.