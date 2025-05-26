Почему молодежь покидает Украину - мнение Осадчей

Екатерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha

Известная телеведущая и руководитель благотворительной организации Екатерина Осадчая поделилась своими соображениями относительно эмиграции молодежи из Украины. Война не является главной причиной этого процесса.

Об этом Осадчая сообщила в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Телеведущая отметила, что основной причиной отъезда молодых украинцев за границу является не война, а именно неопределенность относительно будущего.

По словам Осадчей, современная молодежь уже частично адаптировалась к реалиям жизни во время войны. Однако отсутствие четкого представления о собственном профессиональном пути и возможности реализовать себя в Украине толкает многих к эмиграции.

"К неопределенности привыкнуть сложнее. Потому что выбор профессии и твое будущее — это именно прыжок в неизвестность. Мы, взрослые, не понимаем, что с нами будет завтра. А детям, которые делают свои первые шаги, которые только получают профессию, как сделать правильный выбор?" — отметила она.

Осадчая подчеркивает: молодым людям, которые только начинают свой путь, крайне важно видеть перспективу, чувствовать поддержку и иметь надежду. И если этого нет, они ищут стабильности в других странах.

Ранее Екатерина Осадчая подняла болезненный вопрос — почему, несмотря на десятилетнее противостояние с Россией, многие дети до сих пор не общаются на украинском. В своем обращении она отметила ответственность родителей в формировании языковой идентичности молодого поколения.

До этого телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, как бороться со стрессом.