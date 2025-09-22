Відео
З Польщі депортували пʼятьох українців — стала відома причина

З Польщі депортували пʼятьох українців — стала відома причина

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 18:41
Чому депортували шістьох громадян України - що кажуть у поліції
Поліція Польщі. Фото: Reuters

Влада Польщі ухвалила рішення про депортацію шести українців через вчинені ними злочини. На сьогодні п’ятеро з них вже залишили країну.

Про це повідомив Надоджанський відділ Прикордонної служби Польщі в понеділок, 22 вересня.

Читайте також:

Чому депортували шістьох громадян України

За словами речниці польської Прикордонної служби Малгожати Поточної, у ніч на суботу прикордонники затримали шістьох громадян України, які "порушували закон і становили реальну загрозу безпеці та громадському порядку в Польщі".

Вона уточнила, що серед правопорушень, які скоїли ці громадяни України, були керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, податкові злочини, фінансові шахрайства та афери, крадіжки, пошкодження майна, переслідування, а також психологічне та фізичне насильство.

Чоловіків зобов’язали повернутися в Україну. П’ятьох із них у супроводі польських прикордонників уже доставили до польсько-українського кордону та передали місцевим службам, тоді як один залишиться в центрі для іноземців.

Усі шестеро українців також отримали багаторічні заборони на повторний в’їзд до країн Шенгенської зони, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українського громадянина, який здійснив політ безпілотного літального апарата над урядовою будівлею в Польщі, примусово видворять із країни. Йому висунули звинувачення у порушенні польських правил повітряного руху.

А до цього у Варшаві поліція затримала кількох громадян України за порушення громадського порядку, після чого польська влада розпочали процедуру їхньої депортації. Інцидент стався після концерту білоруського виконавця Макса Коржа.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
