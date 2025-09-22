Видео
Главная Новости дня Из Польши депортировали пятерых украинцев — какая причина

Из Польши депортировали пятерых украинцев — какая причина

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 18:41
Почему депортировали шестерых граждан Украины - что говорят в полиции
Полиция Польши. Фото: Reuters

Власти Польши приняли решение о депортации шести украинцев из-за совершенных ими преступлений. На сегодня пятеро из них уже покинули страну.

Об этом сообщил Надоджанский отдел Пограничной службы Польши в понедельник, 22 сентября.

Читайте также:

Почему депортировали шестерых граждан Украины

По словам пресс-секретаря польской Пограничной службы Малгожаты Поточной, в ночь на субботу пограничники задержали шестерых граждан Украины, которые "нарушали закон и представляли реальную угрозу безопасности и общественному порядку в Польше".

Она уточнила, что среди правонарушений, которые совершили эти граждане Украины, были управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, налоговые преступления, финансовые мошенничества и аферы, кражи, повреждение имущества, преследование, а также психологическое и физическое насилие.

Мужчин обязали вернуться в Украину. Пятерых из них в сопровождении польских пограничников уже доставили к польско-украинской границе и передали местным службам, тогда как один останется в центре для иностранцев.

Все шестеро украинцев также получили многолетние запреты на повторный въезд в страны Шенгенской зоны, говорится в сообщении.

Напомним, что украинского гражданина, который совершил полет беспилотного летательного аппарата над правительственным зданием в Польше, принудительно выдворят из страны. Ему предъявили обвинение в нарушении польских правил воздушного движения.

А до этого в Варшаве полиция задержала нескольких граждан Украины за нарушение общественного порядка, после чего польские власти начали процедуру их депортации. Инцидент произошел после концерта белорусского исполнителя Макса Коржа.

Польша украинцы полиция депортация правохранители
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
