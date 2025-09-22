Почему депортировали шестерых граждан Украины - что говорят в полиции

Полиция Польши. Фото: Reuters

Власти Польши приняли решение о депортации шести украинцев из-за совершенных ими преступлений. На сегодня пятеро из них уже покинули страну.

Об этом сообщил Надоджанский отдел Пограничной службы Польши в понедельник, 22 сентября.

Реклама

Читайте также:

Почему депортировали шестерых граждан Украины

По словам пресс-секретаря польской Пограничной службы Малгожаты Поточной, в ночь на субботу пограничники задержали шестерых граждан Украины, которые "нарушали закон и представляли реальную угрозу безопасности и общественному порядку в Польше".

Она уточнила, что среди правонарушений, которые совершили эти граждане Украины, были управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, налоговые преступления, финансовые мошенничества и аферы, кражи, повреждение имущества, преследование, а также психологическое и физическое насилие.

Мужчин обязали вернуться в Украину. Пятерых из них в сопровождении польских пограничников уже доставили к польско-украинской границе и передали местным службам, тогда как один останется в центре для иностранцев.

Все шестеро украинцев также получили многолетние запреты на повторный въезд в страны Шенгенской зоны, говорится в сообщении.

Напомним, что украинского гражданина, который совершил полет беспилотного летательного аппарата над правительственным зданием в Польше, принудительно выдворят из страны. Ему предъявили обвинение в нарушении польских правил воздушного движения.

А до этого в Варшаве полиция задержала нескольких граждан Украины за нарушение общественного порядка, после чего польские власти начали процедуру их депортации. Инцидент произошел после концерта белорусского исполнителя Макса Коржа.