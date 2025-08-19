Відео
Головна Новини дня З окупованої Херсонщини повернули групу українських дітей

З окупованої Херсонщини повернули групу українських дітей

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 16:40
З окупованої Херсонщини повернули ще одну групу дітей
Повернення українських дітей. Ілюстративне фото: Фокус.

Ще одну групу дітей, які мешкали на тимчасово окупованій Херсонщині, вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Юнаки та дівчата віком від 11 до 17 років пройшли через важкі випробування у Росії, але тепер нарешті перебувають у безпеці.

Про це повідомляє у власному Telegram-каналі  Олександр Прокудін.

Читайте також:

З окупованої Херсонщини повернули українських дітей

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі розповів про чергове повернення дітей з тимчасово окупованих територій. Йдеться про хлопців та дівчат віком від 11 до 17 років, які під час перебування у Росії зазнали обшуків, перевірок, принижень та психологічного тиску.

З окупованої Херсонщини повернули групу українських дітей - фото 1
Допис Прокудіна у Telegram. Фото: скріншот

"Наразі ці діти перебувають у безпеці. Це стало можливим завдяки реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA та допомозі організації Save Ukraine. Нині вони проходять реабілітацію, отримують психологічну підтримку, відновлюють документи та можуть знову навчатися і будувати плани на майбутнє. Дякую всім, хто сприяє порятунку наших дітей", — наголосив Прокудін.

Повернення стало черговим підтвердженням ефективності державної ініціативи з визволення неповнолітніх із зони окупації. Тепер діти отримують необхідну допомогу та мають змогу розпочати нове життя у безпечному середовищі.

Нагадаємо, що Трамп та Урсула фон дер Ляєн обговорили проблему зниклих дітей, яка залишається глобальним викликом. Лідери підкреслили, що міжнародна спільнота повинна діяти єдиним фронтом.

Раніше ми також інформували, що в Одеській області до початку навчального року готуються понад 230 тисяч школярів, серед яких майже 18 тисяч вперше підуть до школи.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
