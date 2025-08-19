З окупованої Херсонщини повернули ще одну групу дітей

Повернення українських дітей. Ілюстративне фото: Фокус.

Ще одну групу дітей, які мешкали на тимчасово окупованій Херсонщині, вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Юнаки та дівчата віком від 11 до 17 років пройшли через важкі випробування у Росії, але тепер нарешті перебувають у безпеці.

Про це повідомляє у власному Telegram-каналі Олександр Прокудін.

З окупованої Херсонщини повернули українських дітей

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі розповів про чергове повернення дітей з тимчасово окупованих територій. Йдеться про хлопців та дівчат віком від 11 до 17 років, які під час перебування у Росії зазнали обшуків, перевірок, принижень та психологічного тиску.

Допис Прокудіна у Telegram. Фото: скріншот

"Наразі ці діти перебувають у безпеці. Це стало можливим завдяки реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA та допомозі організації Save Ukraine. Нині вони проходять реабілітацію, отримують психологічну підтримку, відновлюють документи та можуть знову навчатися і будувати плани на майбутнє. Дякую всім, хто сприяє порятунку наших дітей", — наголосив Прокудін.

Повернення стало черговим підтвердженням ефективності державної ініціативи з визволення неповнолітніх із зони окупації. Тепер діти отримують необхідну допомогу та мають змогу розпочати нове життя у безпечному середовищі.

