С оккупированной Херсонщины вернули еще одну группу детей

Еще одну группу детей, которые жили на временно оккупированной Херсонщине, удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. Юноши и девушки в возрасте от 11 до 17 лет прошли через тяжелые испытания в России, но теперь наконец находятся в безопасности.

Об этом сообщает в собственном Telegram-канале Александр Прокудин.

С оккупированной Херсонщины вернули украинских детей

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в своем Telegram-канале рассказал об очередном возвращении детей с временно оккупированных территорий. Речь идет о детях в возрасте от 11 до 17 лет, которые во время пребывания в России подверглись обыскам, проверкам, унижениям и психологическому давлению.

"Сейчас эти дети находятся в безопасности. Это стало возможным благодаря реализации инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA и помощи организации Save Ukraine. Сейчас они проходят реабилитацию, получают психологическую поддержку, восстанавливают документы и могут снова учиться и строить планы на будущее. Спасибо всем, кто способствует спасению наших детей", — подчеркнул Прокудин.

Возвращение стало очередным подтверждением эффективности государственной инициативы по освобождению несовершеннолетних из зоны оккупации. Теперь дети получают необходимую помощь и могут начать новую жизнь в безопасной среде.

