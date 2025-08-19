Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Из оккупированной Херсонщины вернули группу украинских детей

Из оккупированной Херсонщины вернули группу украинских детей

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 16:40
С оккупированной Херсонщины вернули еще одну группу детей
Возвращение украинских детей. Иллюстративное фото: Фокус.

Еще одну группу детей, которые жили на временно оккупированной Херсонщине, удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. Юноши и девушки в возрасте от 11 до 17 лет прошли через тяжелые испытания в России, но теперь наконец находятся в безопасности.

Об этом сообщает в собственном Telegram-канале Александр Прокудин.

Реклама
Читайте также:

С оккупированной Херсонщины вернули украинских детей

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в своем Telegram-канале рассказал об очередном возвращении детей с временно оккупированных территорий. Речь идет о детях в возрасте от 11 до 17 лет, которые во время пребывания в России подверглись обыскам, проверкам, унижениям и психологическому давлению.

З окупованої Херсонщини повернули групу українських дітей - фото 1
Сообщение Прокудина в Telegram. Фото: скриншот

"Сейчас эти дети находятся в безопасности. Это стало возможным благодаря реализации инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA и помощи организации Save Ukraine. Сейчас они проходят реабилитацию, получают психологическую поддержку, восстанавливают документы и могут снова учиться и строить планы на будущее. Спасибо всем, кто способствует спасению наших детей", — подчеркнул Прокудин.

Возвращение стало очередным подтверждением эффективности государственной инициативы по освобождению несовершеннолетних из зоны оккупации. Теперь дети получают необходимую помощь и могут начать новую жизнь в безопасной среде.

Напомним, что Трамп и Урсула фон дер Ляйен обсудили проблему пропавших детей, которая остается глобальным вызовом. Лидеры подчеркнули, что международное сообщество должно действовать единым фронтом.

Ранее мы также информировали, что в Одесской области к началу учебного года готовятся более 230 тысяч школьников, среди которых почти 18 тысяч впервые пойдут в школу.

Владимир Зеленский дети Херсонская ОГА Александр Прокудин возврат
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации