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З окупації повернули ще 7 дітей — який тиск на них чинила РФ

Ua en ru
Дата публікації: 8 липня 2025 18:39
Ще 7 українських дітей повернулися із ТОТ України, — Лубінець
Діти, яких повернули із окупації. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram

Групу українських дітей вдалося повернути із тимчасово окупованих території України. Російський загарбники чинили на них тиск.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram у вівторок, 8 липня.

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Повернення дітей із ТОТ

Лубінець зазначив, що офісу омбудсмена вдалося повернути ще 7 українських дітей з тимчасово окупованих територій. Вік дітей — від 6 до 17 років. 

"Усі повернені сім’ї зазнали неабияких обмежень на тимчасово окупованих територіях: нав’язування "переваг руського міра" та примусової паспортизації. Дітей змушували відвідувати російські школи з ідеологічною пропагандою. За відмову від "перспективної освіти" деяким родинам погрожували позбавленням батьківських прав", — йдеться у повідомленні.

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Діти із окупації повернулися на Українську територію. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram

Уповноважений додав, що одна із сімей через відсутність російських документів не могла отримати медичну допомогу та безпечно пересуватися. Інша родина з першого дня донатила на ЗСУ, підтримувала військових, що спричинило переслідування з боку окупаційної адміністрації.

"Усі сімʼї та їхні близькі потребували допомоги у виїзді на підконтрольну територію. Завдяки нашій інституції та волонтерським організаціям їм надано підтримку та сприяння у виїзді з ТОТ", — підсумував Лубінець.

Повернення дітей із окупації
Українські діти, який повернули з окупації. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram

Нагадаємо, на початку липня в Україну з окупованих територій вдалося повернути трьох підлітків.

Також ми писали, що у червні двох підлітків вдалось повернути в Україну з РФ.

діти українці Дмитро Лубінець окупація ТОТ
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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