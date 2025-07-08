Ще 7 українських дітей повернулися із ТОТ України, — Лубінець

З окупації повернули ще 7 дітей — який тиск на них чинила РФ
Групу українських дітей вдалося повернути із тимчасово окупованих території України. Російський загарбники чинили на них тиск.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram у вівторок, 8 липня.
Повернення дітей із ТОТ
Лубінець зазначив, що офісу омбудсмена вдалося повернути ще 7 українських дітей з тимчасово окупованих територій. Вік дітей — від 6 до 17 років.
"Усі повернені сім’ї зазнали неабияких обмежень на тимчасово окупованих територіях: нав’язування "переваг руського міра" та примусової паспортизації. Дітей змушували відвідувати російські школи з ідеологічною пропагандою. За відмову від "перспективної освіти" деяким родинам погрожували позбавленням батьківських прав", — йдеться у повідомленні.
Уповноважений додав, що одна із сімей через відсутність російських документів не могла отримати медичну допомогу та безпечно пересуватися. Інша родина з першого дня донатила на ЗСУ, підтримувала військових, що спричинило переслідування з боку окупаційної адміністрації.
"Усі сімʼї та їхні близькі потребували допомоги у виїзді на підконтрольну територію. Завдяки нашій інституції та волонтерським організаціям їм надано підтримку та сприяння у виїзді з ТОТ", — підсумував Лубінець.
Нагадаємо, на початку липня в Україну з окупованих територій вдалося повернути трьох підлітків.
Також ми писали, що у червні двох підлітків вдалось повернути в Україну з РФ.
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