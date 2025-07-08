Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня С оккупации вернули еще 7 детей — как РФ давила на них

С оккупации вернули еще 7 детей — как РФ давила на них

Ua en ru
Дата публикации 8 июля 2025 18:39
Еще 7 украинских детей вернулись из ВОТ Украины, - Лубинец
Дети, которых вернули из оккупации. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Группу украинских детей удалось вернуть с временно оккупированных территории Украины. Российский захватчики оказывали на них давление.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram во вторник, 8 июля.

Реклама
Читайте также:

Возвращение детей из ВОТ

Лубинец отметил, что офису омбудсмена удалось вернуть еще 7 украинских детей с временно оккупированных территорий. Возраст детей — от 6 до 17 лет.

"Все возвращенные семьи подверглись большим ограничениям на временно оккупированных территориях: навязывание "преимуществ русского мира" и принудительной паспортизации. Детей заставляли посещать российские школы с идеологической пропагандой. За отказ от "перспективного образования" некоторым семьям угрожали лишением родительских прав", — говорится в сообщении.

null
Дети из оккупации вернулись на украинскую территорию. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Уполномоченный добавил, что одна из семей из-за отсутствия российских документов не могла получить медицинскую помощь и безопасно передвигаться. Другая семья с первого дня донатила на ВСУ, поддерживала военных, что повлекло преследование со стороны оккупационной администрации.

"Все семьи и их близкие нуждались в помощи в выезде на подконтрольную территорию. Благодаря нашей институции и волонтерским организациям им оказана поддержка и содействие в выезде с ВОТ", — подытожил Лубинец.

Повернення дітей із окупації
Украинские дети, который вернули из оккупации. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Напомним, в начале июля в Украину с оккупированных территорий удалось вернуть трех подростков.

Также мы писали, что в июне двух подростков удалось вернуть в Украину из РФ.

дети украинцы Дмитрий Лубинец оккупация ВОТ
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации