Еще 7 украинских детей вернулись из ВОТ Украины, - Лубинец

Дети, которых вернули из оккупации. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Группу украинских детей удалось вернуть с временно оккупированных территории Украины. Российский захватчики оказывали на них давление.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram во вторник, 8 июля.

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Возвращение детей из ВОТ

Лубинец отметил, что офису омбудсмена удалось вернуть еще 7 украинских детей с временно оккупированных территорий. Возраст детей — от 6 до 17 лет.

"Все возвращенные семьи подверглись большим ограничениям на временно оккупированных территориях: навязывание "преимуществ русского мира" и принудительной паспортизации. Детей заставляли посещать российские школы с идеологической пропагандой. За отказ от "перспективного образования" некоторым семьям угрожали лишением родительских прав", — говорится в сообщении.

Дети из оккупации вернулись на украинскую территорию. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Уполномоченный добавил, что одна из семей из-за отсутствия российских документов не могла получить медицинскую помощь и безопасно передвигаться. Другая семья с первого дня донатила на ВСУ, поддерживала военных, что повлекло преследование со стороны оккупационной администрации.

"Все семьи и их близкие нуждались в помощи в выезде на подконтрольную территорию. Благодаря нашей институции и волонтерским организациям им оказана поддержка и содействие в выезде с ВОТ", — подытожил Лубинец.

Украинские дети, который вернули из оккупации. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Напомним, в начале июля в Украину с оккупированных территорий удалось вернуть трех подростков.

Также мы писали, что в июне двух подростков удалось вернуть в Украину из РФ.