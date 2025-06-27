З території РФ вдалось звільнити двох юнаків і повернути їх до України

Повернуті в Україну з РФ підлітки. Фото: Офіс президента

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Україні вдалось повернути з російського полону двох підлітків. Окупанти насильно вивезли їх до РФ, але хлопці неодмінно хотіли повернутись на Батьківщину.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

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Єрмак зазначив, що повернення відбулось у межах ініціативи президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

Один з хлопців, 18-річний юнак, був змушений виїхати до Росії після того, як окупанти майже повністю зруйнували його село.

"Перебуваючи у РФ, він, попри тиск, не погодився отримати російські документи. Хлопець понад усе мріяв повернутися в Україну, і з другої спроби йому нарешті це вдалося", — зазначив голова Офісу президента.

Він зазначив, що також вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 22-річного юнака, який жив в окупації з 2014 року. Його шлях до України тривав понад півтора місяця, і після перетину кордону він сказав: "Нарешті — рідна Україна".

Андрій Єрмак подякував Українській мережі за права дитини та іншим партнерам за допомогу в поверненні української молоді.

Нагадаємо, напередодні відбувся черговий обмін військовополоненими. Більшість з військових були в російській неволі з 2022 року.

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