З території РФ вдалось звільнити двох юнаків і повернути їх до України

Двох підлітків вдалось повернути в Україну з РФ — завдяки чому
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Україні вдалось повернути з російського полону двох підлітків. Окупанти насильно вивезли їх до РФ, але хлопці неодмінно хотіли повернутись на Батьківщину.
Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram.
Як вдалось повернути підлітків додому
Єрмак зазначив, що повернення відбулось у межах ініціативи президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.
Один з хлопців, 18-річний юнак, був змушений виїхати до Росії після того, як окупанти майже повністю зруйнували його село.
"Перебуваючи у РФ, він, попри тиск, не погодився отримати російські документи. Хлопець понад усе мріяв повернутися в Україну, і з другої спроби йому нарешті це вдалося", — зазначив голова Офісу президента.
Він зазначив, що також вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 22-річного юнака, який жив в окупації з 2014 року. Його шлях до України тривав понад півтора місяця, і після перетину кордону він сказав: "Нарешті — рідна Україна".
Андрій Єрмак подякував Українській мережі за права дитини та іншим партнерам за допомогу в поверненні української молоді.
Нагадаємо, напередодні відбувся черговий обмін військовополоненими. Більшість з військових були в російській неволі з 2022 року.
А український нардеп розповів, як ставилися у тюрмах РФ до полонених українців. Їх не лише катували, а й крали передані речі.
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