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Главная Новости дня Двух подростков удалось вернуть в Украину из РФ — благодаря чему

Двух подростков удалось вернуть в Украину из РФ — благодаря чему

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 02:27
С территории РФ удалось освободить двух юношей и вернуть их в Украину
Возвращенные в Украину из РФ подростки. Фото: Офис президента
Ключові моменти Как удалось вернуть подростков домой

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украине удалось вернуть из российского плена двух подростков. Оккупанты насильно вывезли их в РФ, но ребята непременно хотели вернуться на Родину.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram.

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Как удалось вернуть подростков домой

Ермак отметил, что возвращение состоялось в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

Один из ребят, 18-летний юноша, был вынужден уехать в Россию после того, как оккупанты почти полностью разрушили его село.

"Находясь в РФ, он, несмотря на давление, не согласился получить российские документы. Парень больше всего мечтал вернуться в Украину, и со второй попытки ему наконец это удалось", — отметил глава Офиса президента.

Он отметил, что также удалось спасти с временно оккупированной территории 22-летнего юношу, который жил в оккупации с 2014 года. Его путь в Украину длился более полутора месяцев, и после пересечения границы он сказал: "Наконец-то — родная Украина".

Андрей Ермак поблагодарил Украинскую сеть за права ребенка и других партнеров за помощь в возвращении украинской молодежи.

Напомним, накануне состоялся очередной обмен военнопленными. Большинство из военных были в российской неволе с 2022 года.

А украинский нардеп рассказал, как относились в тюрьмах РФ к пленным украинцам. Их не только пытали, но и воровали переданные вещи.

Владимир Зеленский Андрей Ермак дети пленные война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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