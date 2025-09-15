Єрмак повідомив, що з окупації до України повернули 16 дітей

Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що в рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 16 дітей із тимчасово окупованих територій. Неповнолітні провели роки під тиском окупаційної влади.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у понеділок, 15 вересня.

Повернення дітей з окупації

"Серед цих історій — дівчина, яка постійно боялася за свою маму. Жінку тримали три дні у підвалі без їжі та води лише через те, що батько дитини служить у Збройних силах України", — розповів Єрмак.

Ще одного підлітка без відома батьків замість шкільних занять відвели до військкомату, де поставили на облік.

Також дворічну дівчинку з високою температурою російські окупанти не пропустили до лікарні, тому мама була змушена нести її через понтонний міст у темряві.

Наразі діти разом зі своїми родинами отримують допомогу та підтримку. Вони відновлюють документи та проходять психологічну реабілітацію.

"Дякую команді Save Ukraine та всім партнерам, які допомагають рятувати наших дітей. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей", — додав Єрмак.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 вересня Єрмак повідомив, що з окупації до України вдалося повернути велику групу дітей.

А 3 вересня в Україну повернули також 17-річного підлітка. Він більшу частину життя провів в окупації.