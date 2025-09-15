Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня З окупації повернули ще 16 дітей — деталі від Єрмака

З окупації повернули ще 16 дітей — деталі від Єрмака

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 20:12
Єрмак повідомив, що з окупації до України повернули 16 дітей
Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що в рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 16 дітей із тимчасово окупованих територій. Неповнолітні провели роки під тиском окупаційної влади. 

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у понеділок, 15 вересня.

Реклама
Читайте також:

Повернення дітей з окупації

"Серед цих історій — дівчина, яка постійно боялася за свою маму. Жінку тримали три дні у підвалі без їжі та води лише через те, що батько дитини служить у Збройних силах України", — розповів Єрмак.

Ще одного підлітка без відома батьків замість шкільних занять відвели до військкомату, де поставили на облік.

Також дворічну дівчинку з високою температурою російські окупанти не пропустили до лікарні, тому мама була змушена нести її через понтонний міст у темряві.

Наразі діти разом зі своїми родинами отримують допомогу та підтримку. Вони відновлюють документи та проходять психологічну реабілітацію.

"Дякую команді Save Ukraine та всім партнерам, які допомагають рятувати наших дітей.  Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей", — додав Єрмак.

null
Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 вересня Єрмак повідомив, що з окупації до України вдалося повернути велику групу дітей.

А 3 вересня в Україну повернули також 17-річного підлітка. Він більшу частину життя провів в окупації.

війна Андрій Єрмак діти Україна окупація
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації