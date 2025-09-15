Видео
Главная Новости дня Из оккупации вернули еще 16 детей — детали от Ермака

Из оккупации вернули еще 16 детей — детали от Ермака

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 20:12
Ермак сообщил, что из оккупации в Украину вернули 16 детей
Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что в рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть 16 детей с временно оккупированных территорий. Несовершеннолетние провели годы под давлением оккупационных властей.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram в понедельник, 15 сентября.

Читайте также:

Возвращение детей из оккупации

"Среди этих историй — девочка, которая постоянно боялась за свою маму. Женщину держали три дня в подвале без еды и воды только потому, что отец ребенка служит в Вооруженных силах Украины", — рассказал Ермак.

Еще одного подростка без ведома родителей вместо школьных занятий отвели в военкомат, где поставили на учет.

Также двухлетнюю девочку с высокой температурой российские оккупанты не пропустили в больницу, поэтому мама была вынуждена нести ее через понтонный мост в темноте.

Сейчас дети вместе со своими семьями получают помощь и поддержку. Они восстанавливают документы и проходят психологическую реабилитацию.

"Спасибо команде Save Ukraine и всем партнерам, которые помогают спасать наших детей. Выполняем задание Президента — вернуть всех украинских детей", — добавил Ермак.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, 6 сентября Ермак сообщил, что из оккупации в Украину удалось вернуть большую группу детей.

А 3 сентября в Украину вернули также 17-летнего подростка. Он большую часть жизни провел в оккупации.

война Андрей Ермак дети Украина оккупация
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
