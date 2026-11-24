Затримання офіцера ЗСУ. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

З Молдови в Україну екстрадували старшого лейтенанта ЗСУ. Його підозрюють у систематичному катуванні підлеглих під час будівництва фортифікаційних споруд. Також правоохоронці перевіряють його можливу причетність до інших випадків насильства щодо військовослужбовців.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора у вівторок, 24 листопада.

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Затримання офіцера ЗСУ, якого повернули з Молдови. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Екстрадиція офіцера ЗСУ з Молдови

19 листопада 2026 року компетентні органи Молдови передали підозрюваного українській стороні через пункт пропуску на Вінниччині. Після екстрадиції суд залишив у силі раніше обраний запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

У чому підозрюють старшого лейтенанта ЗСУ

За даними слідства, з лютого по травень 2024 року офіцер командував взводом понтонно-мостового батальйону однієї з військових частин на Тернопільщині. Під час будівництва фортифікаційних споруд на східному напрямку він систематично застосовував насильство до підлеглих.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів катування. Зокрема, в одному з випадків командир завдав військовослужбовцю численних ударів ногами по тулубу, після чого наказав прив'язати його за руки до дерев'яної конструкції у формі хреста.

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Крім того, офіцер залякував підлеглих, погрожував їм за непокору та посилався на нібито впливові зв'язки свого батька.

Як офіцер опинився в Молдові

Коли правоохоронці почали з'ясовувати обставини катувань, підозрюваний утік з України. У ніч проти 21 грудня 2024 року він переплив Дністер і потрапив до Молдови, де згодом звернувся із заявою про надання статусу біженця.

У січні 2025 року правоохоронці встановили його місцеперебування, ініціювали міжнародний розшук та підготували матеріали для екстрадиції. У результаті співпраці з компетентними органами Молдови його видали Україні.

Ще у 2024 році старшому лейтенанту заочно повідомили про підозру в катуванні та незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань. Йдеться про правопорушення, передбачені ч. 1, ч. 2 ст. 127 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.

Окремо розслідується факт дезертирства, пов'язаний із його втечею за кордон. Також правоохоронці перевіряють можливу причетність офіцера до інших випадків насильства щодо підлеглих.

Скриншот повідомлення Офісу генпрокурора/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Казахстані затримали громадянку України Любов Рожанську, яка приїхала забрати неповнолітнього онука та повернути його в Україну. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, жінку затримали за запитом Росії, яка домагається її видачі. Лубінець звернувся до казахстанського омбудсмана із закликом не допустити екстрадиції українки до РФ та забезпечити їй доступ до адвоката й українських дипломатів.

Також ми писали, що у березні 2026 року Офіс генпрокурора направив до Міністерства юстиції Ізраїлю запит про екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча. Перед цим спільно з НАБУ відомство доопрацювало та переклало 24 томи матеріалів для ізраїльської сторони. Процес екстрадиції є складним, оскільки законодавство Ізраїлю вимагає надати матеріали всього кримінального провадження.