Из Молдовы вернули офицера ВСУ, подозреваемого в пытках
Из Молдовы в Украину экстрадировали старшего лейтенанта ВСУ. Его подозревают в систематическом истязании подчиненных во время строительства фортификационных сооружений. Также правоохранительные органы проверяют его возможную причастность к другим случаям насилия в отношении военнослужащих.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора во вторник, 24 ноября.
Экстрадиция офицера ВСУ из Молдовы
19 ноября 2026 года компетентные органы Молдовы передали подозреваемого украинской стороне через пункт пропуска в Винницкой области. После экстрадиции суд оставил в силе ранее избранную меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
В чем подозревают старшего лейтенанта ВСУ
По данным следствия, с февраля по май 2024 года офицер командовал взводом понтонно-мостового батальона одной из воинских частей в Тернопольской области. Во время строительства фортификационных сооружений на восточном направлении он систематически применял насилие в отношении подчиненных.
Правоохранители зафиксировали несколько эпизодов пыток. В частности, в одном из случаев командир нанес военнослужащему многочисленные удары ногами по туловищу, после чего приказал привязать его за руки к деревянной конструкции в форме креста.
Кроме того, офицер запугивал подчинённых, угрожал им за неповиновение и ссылался на якобы влиятельные связи своего отца.
Как офицер оказался в Молдове
Когда правоохранители начали выяснять обстоятельства пыток, подозреваемый сбежал из Украины. В ночь на 21 декабря 2024 года он переплыл Днестр и попал в Молдову, где впоследствии обратился с заявлением о предоставлении статуса беженца.
В январе 2025 года правоохранители установили его местонахождение, инициировали международный розыск и подготовили материалы для экстрадиции. В результате сотрудничества с компетентными органами Молдовы его выдали Украине.
Еще в 2024 году старшему лейтенанту заочно сообщили о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы человека, сопровождавшемся причинением физических страданий. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 127 и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.
Отдельно расследуется факт дезертирства, связанный с его бегством за границу. Также правоохранители проверяют возможную причастность офицера к другим случаям насилия в отношении подчиненных.
Новини.LIVE сообщали, что в Казахстане задержали гражданку Украины Любовь Рожанскую, которая приехала забрать несовершеннолетнего внука и вернуть его в Украину. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинец, женщину задержали по запросу России, которая добивается её выдачи. Лубинец обратился к казахстанскому омбудсмену с призывом не допустить экстрадиции украинки в РФ и обеспечить ей доступ к адвокату и украинским дипломатам.
Также мы писали, что в марте 2026 года Офис генпрокурора направил в Министерство юстиции Израиля запрос об экстрадиции бизнесмена Тимура Миндича. До этого совместно с НАБУ ведомство доработало и перевело 24 тома материалов для израильской стороны. Процесс экстрадиции является сложным, поскольку законодательство Израиля требует предоставить материалы всего уголовного производства.