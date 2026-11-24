Задержание офицера ВСУ. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Из Молдовы в Украину экстрадировали старшего лейтенанта ВСУ. Его подозревают в систематическом истязании подчиненных во время строительства фортификационных сооружений. Также правоохранительные органы проверяют его возможную причастность к другим случаям насилия в отношении военнослужащих.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора во вторник, 24 ноября.

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Задержание офицера ВСУ, которого вернули из Молдовы. Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Экстрадиция офицера ВСУ из Молдовы

19 ноября 2026 года компетентные органы Молдовы передали подозреваемого украинской стороне через пункт пропуска в Винницкой области. После экстрадиции суд оставил в силе ранее избранную меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

В чем подозревают старшего лейтенанта ВСУ

По данным следствия, с февраля по май 2024 года офицер командовал взводом понтонно-мостового батальона одной из воинских частей в Тернопольской области. Во время строительства фортификационных сооружений на восточном направлении он систематически применял насилие в отношении подчиненных.

Правоохранители зафиксировали несколько эпизодов пыток. В частности, в одном из случаев командир нанес военнослужащему многочисленные удары ногами по туловищу, после чего приказал привязать его за руки к деревянной конструкции в форме креста.

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Кроме того, офицер запугивал подчинённых, угрожал им за неповиновение и ссылался на якобы влиятельные связи своего отца.

Как офицер оказался в Молдове

Когда правоохранители начали выяснять обстоятельства пыток, подозреваемый сбежал из Украины. В ночь на 21 декабря 2024 года он переплыл Днестр и попал в Молдову, где впоследствии обратился с заявлением о предоставлении статуса беженца.

В январе 2025 года правоохранители установили его местонахождение, инициировали международный розыск и подготовили материалы для экстрадиции. В результате сотрудничества с компетентными органами Молдовы его выдали Украине.

Еще в 2024 году старшему лейтенанту заочно сообщили о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы человека, сопровождавшемся причинением физических страданий. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 127 и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Отдельно расследуется факт дезертирства, связанный с его бегством за границу. Также правоохранители проверяют возможную причастность офицера к другим случаям насилия в отношении подчиненных.

Скриншот сообщения Офиса генпрокурора/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в Казахстане задержали гражданку Украины Любовь Рожанскую, которая приехала забрать несовершеннолетнего внука и вернуть его в Украину. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинец, женщину задержали по запросу России, которая добивается её выдачи. Лубинец обратился к казахстанскому омбудсмену с призывом не допустить экстрадиции украинки в РФ и обеспечить ей доступ к адвокату и украинским дипломатам.

Также мы писали, что в марте 2026 года Офис генпрокурора направил в Министерство юстиции Израиля запрос об экстрадиции бизнесмена Тимура Миндича. До этого совместно с НАБУ ведомство доработало и перевело 24 тома материалов для израильской стороны. Процесс экстрадиции является сложным, поскольку законодательство Израиля требует предоставить материалы всего уголовного производства.