Перший рейс Укрзалізниці до Братислави вирушив 15 грудня — деталі

З Чопа вирушив перший потяг до Братислави — деталі
З Чопа у неділю, 15 грудня, вирушив перший рейс Укрзалізниці до Братислави. Відомо, що появі цього маршруту передував великий блок дипломатичної роботи.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.
Перший рейс до Братислави
Квитки на рейс доступні як пересадкові для маршруту Київ — Чоп — Братислава. Нічна частина подорожі здійснюється у спальному вагоні Укрзалізниці, а денна — у сидячому вагоні ZSSK.
"Це той випадок, коли появі маршруту передував великий блок дипломатичної роботи — міжурядові консультації на рівні Дениса Шмигаля зі словацькими колегами тривали з квітня — ще тоді була досягнута конкретна домовленість про запуск до кінця року прямого пасажирського залізничного сполучення Київ — Кошице", — йдеться у повідомленні.
У жовтні за участю Шмигаля було досягнуто домовленості про запуск альтернативного залізничного сполучення "Київ — Братислава" (з продовженням до Відня) з пересадкою на станції Чоп.
"Сьогодні ми тут. І це реальний результат дипломатії та зусиль залізничників, який конвертується у радісні обличчя наших пасажирів, що їдуть на побачення з рідними", — додали в Укрзалізниці.
Нагадаємо, Укрзалізниця тимчасово призупинила курсування кількох поїздів. Їхнє відновлення планується після 13 січня.
Також 15 грудня Укрзалізниця повернула щопівгодинні рейси Київської кільцевої електрички.
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