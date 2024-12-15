Перший рейс Укрзалізниці до Братислави вирушив 15 грудня — деталі

Поїзд, який поїхав до Братислави. Фото: t.me/UkrzalInfo

З Чопа у неділю, 15 грудня, вирушив перший рейс Укрзалізниці до Братислави. Відомо, що появі цього маршруту передував великий блок дипломатичної роботи.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

Читайте також:

Перший рейс до Братислави

Квитки на рейс доступні як пересадкові для маршруту Київ — Чоп — Братислава. Нічна частина подорожі здійснюється у спальному вагоні Укрзалізниці, а денна — у сидячому вагоні ZSSK.

"Це той випадок, коли появі маршруту передував великий блок дипломатичної роботи — міжурядові консультації на рівні Дениса Шмигаля зі словацькими колегами тривали з квітня — ще тоді була досягнута конкретна домовленість про запуск до кінця року прямого пасажирського залізничного сполучення Київ — Кошице", — йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та прем'єр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/UkrzalInfo

У жовтні за участю Шмигаля було досягнуто домовленості про запуск альтернативного залізничного сполучення "Київ — Братислава" (з продовженням до Відня) з пересадкою на станції Чоп.

"Сьогодні ми тут. І це реальний результат дипломатії та зусиль залізничників, який конвертується у радісні обличчя наших пасажирів, що їдуть на побачення з рідними", — додали в Укрзалізниці.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, Укрзалізниця тимчасово призупинила курсування кількох поїздів. Їхнє відновлення планується після 13 січня.

Також 15 грудня Укрзалізниця повернула щопівгодинні рейси Київської кільцевої електрички.