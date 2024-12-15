Первый рейс Укрзализныци в Братиславу отправился 15 декабря — детали

Поезд, который отправился в Братиславу. Фото: t.me/UkrzalInfo

Из Чопа в воскресенье, 15 декабря, отправился первый рейс Укрзализныци в Братиславу. Известно, что появлению этого маршрута предшествовал большой блок дипломатической работы.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

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Билеты на рейс доступны как пересадочные для маршрута Киев — Чоп — Братислава. Ночная часть путешествия осуществляется в спальном вагоне Укрзализныци, а дневная — в сидячем вагоне ZSSK.

"Это тот случай, когда появлению маршрута предшествовал большой блок дипломатической работы — межправительственные консультации на уровне Дениса Шмыгаля со словацкими коллегами продолжались с апреля — еще тогда была достигнута конкретная договоренность о запуске до конца года прямого пассажирского железнодорожного сообщения Киев-Кошице", — говорится в сообщении.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/UkrzalInfo

В октябре при участии Шмыгаля была достигнута договоренность о запуске альтернативного железнодорожного сообщения "Киев-Братислава" (с продолжением до Вены) с пересадкой на станции Чоп.

"Сегодня мы здесь. И это реальный результат дипломатии и усилий железнодорожников, который конвертируется в радостные лица наших пассажиров, едущих на свидание с родными", — добавили в Укрзализныце.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, Укрзализныця временно приостановила курсирование нескольких поездов. Их восстановление планируется после 13 января.

Также 15 декабря Укрзализныця вернула ежечасные рейсы Киевской кольцевой электрички.