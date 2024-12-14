Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Вагони Укрзалізниці для світових лідерів — який вигляд вони мають arrow

Вагони Укрзалізниці для світових лідерів — який вигляд вони мають

14 грудня 2024 13:20
Аркадій Пастула - Редактор
VIP-вагони Укрзалізниці для високопосадовців — який вигляд вони мають
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі, Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Укрзалізниця
Аркадій Пастула - Редактор

З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Укрзалізниця створила спеціальні VIP-вагони для високопосадовців. Їх використовують під час візитів світових лідерів до Києва.

Про це повідомляє "24 канал" у суботу, 14 грудня.

Читайте також:

VIP-вагони Укрзалізниці

Вагони для високопосадовців обшиті дерев'яними панелями. Вони мають окремі спальні, конференц-зал, бібліотеку, ванну кімнату та кухню, де персонал готує традиційні українські страви.

Відомо, що у них ночували Президент США Джо Байден, Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та інші лідери, які їхали до Києва.

Під час їхніх візитів Україна часом натякає на те, яка допомога потрібна. Наприклад, під час поїздки Президента Фінляндії Александра Стубба працівники потяга одягли шарфи з леопардовим принтом. Таким чином вони нагадали про прохання Києва надати танки Leopard.

Такі поїзди рухаються вночі із заштореними вікнами. Крім того, щоразу готуються резервні маршрути. 

Нагадаємо, у складі поїзда №26/25 Одеса — Ясіня з’явився дитячий вагон, спеціально обладнаний для забезпечення комфортних умов.

Раніше Укрзалізниця представила десять нових вагонів українського виробництва, побудованих у 2024 році.

Джо Байден поїздки Укрзалізниця Емманюель Макрон Україна поїзди

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Чоловік проігнорував повістку — як покарав суд

01:30 В Україні збільшили термін БЗВП — що змінилося

00:30 Продовження бронювання — чи достатньо електронного ВОД

00:24 Шольц пояснив, чому не дасть Україні ракет Taurus

14 грудня 2024

23:52 Vodafone попередив абонентів про загрозу для зв'язку

23:03 На Прикарпатті судили водія, який скоїв смертельну ДТП

23:02 В одному зі штатів США помітили НЛО — відео

22:34 Американка придбала будинок в Італії за 1 євро — як це можливо

22:06 На Одещині судили чоловіка за ухилення від військового обліку

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

22:05 Біля КПП з Польщею українці покинули собаку — деталі

01:32 Чоловік проігнорував повістку — як покарав суд

01:30 В Україні збільшили термін БЗВП — що змінилося

00:30 Продовження бронювання — чи достатньо електронного ВОД

00:24 Шольц пояснив, чому не дасть Україні ракет Taurus

14 грудня 2024

23:52 Vodafone попередив абонентів про загрозу для зв'язку

23:03 На Прикарпатті судили водія, який скоїв смертельну ДТП

23:02 В одному зі штатів США помітили НЛО — відео

22:34 Американка придбала будинок в Італії за 1 євро — як це можливо

22:06 На Одещині судили чоловіка за ухилення від військового обліку

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

22:05 Біля КПП з Польщею українці покинули собаку — деталі

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

13 грудня 2024

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК