VIP-вагони Укрзалізниці для високопосадовців — який вигляд вони мають

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі, Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Укрзалізниця

З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Укрзалізниця створила спеціальні VIP-вагони для високопосадовців. Їх використовують під час візитів світових лідерів до Києва.

Про це повідомляє "24 канал" у суботу, 14 грудня.

Читайте також:

VIP-вагони Укрзалізниці

Вагони для високопосадовців обшиті дерев'яними панелями. Вони мають окремі спальні, конференц-зал, бібліотеку, ванну кімнату та кухню, де персонал готує традиційні українські страви.

Відомо, що у них ночували Президент США Джо Байден, Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та інші лідери, які їхали до Києва.

Під час їхніх візитів Україна часом натякає на те, яка допомога потрібна. Наприклад, під час поїздки Президента Фінляндії Александра Стубба працівники потяга одягли шарфи з леопардовим принтом. Таким чином вони нагадали про прохання Києва надати танки Leopard.

Такі поїзди рухаються вночі із заштореними вікнами. Крім того, щоразу готуються резервні маршрути.

Нагадаємо, у складі поїзда №26/25 Одеса — Ясіня з’явився дитячий вагон, спеціально обладнаний для забезпечення комфортних умов.

Раніше Укрзалізниця представила десять нових вагонів українського виробництва, побудованих у 2024 році.