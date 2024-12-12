Укрзалізниця презентувала нові вагони — у чому особливість

Потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзалізниця показала нові десять вагонів українського виробництва, які побудували 2024 року. Їх вже випустили на маршрут.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в Telegram.

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Нові вагони Укрзалізниці

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський подякував уряду за розуміння важливості швидкого та якісного оновлення рухомого складу.

Нові вагони Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Нові вагони Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

"Враховуючи стратегічну роль залізниці — спеціальні та дипломатичні перевезення, евакуація, передислокація поранених тощо — і пов'язану з цими задачами динаміку вибуття вагонів та загалом старіння нашого пасажирського рухомого складу, вкрай важливе системне оновлення", — наголосив він.

За його словами, повністю задовольнити попит на перевезення у перспективі декількох років Укрзалізниця зможе лише за умови гарантованого фінансування за відповідною бюджетною програмою щорічного оновлення рухомого складу на період 2025-2029 років.

"При цьому держінвестиції в закупівлю українського рухомого складу для перевезення пасажирів дозволять скоротити від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України на близько 1 млрд доларів США", — пояснив Перцовський.

Нові вагони Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Нові вагони Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Перші 10 із 66 нових вагонів, замовлених Укрзалізницею у Крюківського вагонобудівного заводу, почнуть курсувати на маршруті №79/80 Дніпро-Львів-Дніпро.

Вагони оснащені додатковими столиками для пасажирів верхніх полиць. Також встановлено чотирьохзонне відеоспостереження, декілька режимів керування освітленням, порти Type-C, кондиціонери, вакуумні туалети, сповивальні столики та кавоварки.

"Для людей з порушеннями зору передбачено навігацію шрифтом Брайля, кероване табло підвищеної контрастності, додаткові вхідні поручні, кнопки виклику провідників, а також додаткове контрастне маркування усіх виступаючих елементів і конструкцій", — йдеться у повідомленні.

Нові вагони Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Нові вагони Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

У процесі виготовлення нових вагонів беруть участь 160 українських підприємств-постачальників, а рівень локалізації виробництва перевищує 80%.

В Укрзалізниці додали, що вартість одного вагону, залежно від типу вагона та його технічних характеристик, становить 43-47 млн грн.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, з 15 грудня Укрзалізниця відновлює щопівгодинний графік руху Київської кільцевої електрички.

Також поїзди з Одеси до Києва та Харкова тимчасово не курсуватимуть майже місяць. Зміни в розкладі руху пов’язані з технічними причинами.