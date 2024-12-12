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Укрзализныця показала новые вагоны украинского производства

12 декабря 2024 18:05
Аркадий Пастула - Редактор
Укрзализныця презентовала новые вагоны — в чем особенность
Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo
Аркадий Пастула - Редактор

Укрзализныця показала новые десять вагонов украинского производства, которые были построены в 2024 году. Их уже выпустили на маршрут.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

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Новые вагоны Укрзализныци

Глава правления Укрзализныци Александр Перцовский поблагодарил правительство за понимание важности быстрого и качественного обновления подвижного состава. 

Укрзализныця презентовала новые вагоны
Новые вагоны Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo
Вагон Укрзализныци, представленный в декабре 2024 года
Новые вагоны Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

"Учитывая стратегическую роль железной дороги — специальные и дипломатические перевозки, эвакуация, передислокация раненых и так далее — и связанную с этими задачами динамику выбытия вагонов и в целом старение нашего пассажирского подвижного состава, крайне важно системное обновление", — подчеркнул он.

По его словам, полностью удовлетворить спрос на перевозки в перспективе нескольких лет Укрзализныця сможет только при условии гарантированного финансирования по соответствующей бюджетной программе ежегодного обновления подвижного состава на период 2025-2029 годов.

"При этом госинвестиции в закупку украинского подвижного состава для перевозки пассажиров позволят сократить минусовое сальдо внешней торговли Украины на около 1 млрд долларов США", — объяснил Перцовский.

Новый вагон Укрзализныци
Новые вагоны Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo
Вагон Укрзализныци украинского производства
Новые вагоны Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Первые 10 из 66 новых вагонов, заказанных Укрзализныцей у Крюковского вагоностроительного завода, начнут курсировать на маршруте №79/80 Днепр-Львов-Днепр.

Вагоны оснащены дополнительными столиками для пассажиров верхних полок. Также установлено четырехзонное видеонаблюдение, несколько режимов управления освещением, порты Type-C, кондиционеры, вакуумные туалеты, пеленальные столики и кофеварки.

"Для людей с нарушениями зрения предусмотрена навигация шрифтом Брайля, управляемое табло повышенной контрастности, дополнительные входные поручни, кнопки вызова проводников, а также дополнительная контрастная маркировка всех выступающих элементов и конструкций", — говорится в сообщении.

Вагоны Укрзализныци, изготовленные в 2024 году
Новые вагоны Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo
Вагоны Укрзализныци
Новые вагоны Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

В процессе изготовления новых вагонов участвуют 160 украинских предприятий-поставщиков, а уровень локализации производства превышает 80%.

В Укрзализныце добавили, что стоимость одного вагона, в зависимости от типа вагона и его технических характеристик, составляет 43-47 млн грн.

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Пост Укрзализныци. Фото: скриншот
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Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, с 15 декабря Укрзализныця возобновляет получасовой график движения Киевской кольцевой электрички.

Также поезда из Одессы в Киев и Харьков временно не будут курсировать почти месяц. Изменения в расписании движения связаны с техническими причинами.

поездки Укрзализныця украинцы Украина поезда

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