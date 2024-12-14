VIP-вагоны Укрзализныци для чиновников — как они выглядят

Премьер-министр Италии Марио Драги, Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Укрзализныця

С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов Укрзализныця создала специальные VIP-вагоны для чиновников. Их используют во время визитов мировых лидеров в Киев.

Об этом сообщает "24 канал" в субботу, 14 декабря.

Читайте также:

VIP-вагоны Укрзализныци

Вагоны для чиновников обшиты деревянными панелями. Они имеют отдельные спальни, конференц-зал, библиотеку, ванную комнату и кухню, где персонал готовит традиционные украинские блюда.

Известно, что у них ночевали Президент США Джо Байден, Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и другие лидеры, которые ехали в Киев.

Во время их визитов Украина порой намекает на то, какая помощь нужна. Например, во время поездки Президента Финляндии Александра Стубба работники поезда надели шарфы с леопардовым принтом. Таким образом, они напомнили о просьбе Киева предоставить танки Leopard.

Такие поезда двигаются ночью с зашторенными окнами. Кроме того, каждый раз готовятся резервные маршруты.

Напомним, в составе поезда №26/25 Одесса — Ясиня появился детский вагон, специально оборудованный для обеспечения комфортных условий.

Ранее Укрзализныця представила десять новых вагонов украинского производства, построенных в 2024 году.