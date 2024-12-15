Укрзалізниця тимчасово скасувала низку поїздів — перелік

Укрзалізниця призупинила низку поїздів — альтернативні маршрути
Укрзалізниця тимчасово скасувала курсування низки поїздів. Їх рух відновлять після 13 січня.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в Telegram.
Розклад руху поїздів
З 15 грудня до 13 січня з технічних причин не курсуватимуть потяги таких сполучень:
- № 8/7 Одеса — Харків;
- № 774/773 Київ — Шостка;
- №148/147 Одеса — Київ не курсуватиме з Києва з 20 грудня до 10 січня, з Одеси з 22 грудня до 12 січня.
"Ми розуміємо, що ці зміни можуть викликати незручності, тому вже подбали про альтернативні маршрути, які дозволять вам комфортно дістатися пункту призначення", — йдеться у повідомленні.
Альтернативні рейси на напрямках:
- Київ — Одеса: поїзди № 105/106 та № 763/764;
- Харків — Одеса: поїзд № 059/060;
- Київ — Шостка: поїзди № 786/785 та № 788/787.
Крім того, було запроваджено рішення для проміжних станцій:
Для мешканців Полтави:
Для того, щоб потрапити до Одеси, спершу необхідно доїхати до Києва поїздом Інтерсіті+ №723 Харків — Київ або поїздами №15 Харків — Ясіня, №17 Харків — Ужгород, №711 Краматорськ — Київ або №129 Полтава — Ужгород. З Києва далі можна поїхати до Одеси поїздом №105 Київ — Одеса.
Зворотно курсуватиме поїзд №106 Одеса — Київ, а потім здійснити пересадку на поїзд Інтерсіті+ №724 Київ — Харків.
Для мешканців Кременчука:
Через Київ: спершу поїздом №129/130 Кременчук — Ужгород до Києва, а потім здійснити пересадку на поїзд №105/106 Київ — Одеса.
У зворотному напрямку: поїздом Інтерсіті №764 Одеса — Київ, після чого пересісти на регіональний поїзд №792 Київ — Кременчук.
Для мешканців Черкас:
До Одеси спочатку поїздом №43/44 Черкаси — Івано-Франківськ до Києва, а потім пересадка на поїзд №105 Київ — Одеса.
Зворотно той самий маршрут.
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