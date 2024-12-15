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Укрзалізниця призупинила низку поїздів — альтернативні маршрути

15 грудня 2024 17:10
Аркадій Пастула - Редактор
Укрзалізниця тимчасово скасувала низку поїздів — перелік
Поїзд Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
Аркадій Пастула - Редактор

Укрзалізниця тимчасово скасувала курсування низки поїздів. Їх рух відновлять після 13 січня.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в Telegram.

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Розклад руху поїздів

З 15 грудня до 13 січня з технічних причин не курсуватимуть потяги таких сполучень: 

  • № 8/7 Одеса — Харків;
  • № 774/773 Київ — Шостка;
  • №148/147 Одеса — Київ не курсуватиме з Києва з 20 грудня до 10 січня, з Одеси з 22 грудня до 12 січня.

"Ми розуміємо, що ці зміни можуть викликати незручності, тому вже подбали про альтернативні маршрути, які дозволять вам комфортно дістатися пункту призначення", — йдеться у повідомленні.

Альтернативні рейси на напрямках:

  • Київ — Одеса: поїзди № 105/106 та № 763/764;
  • Харків — Одеса: поїзд № 059/060;
  • Київ — Шостка: поїзди № 786/785 та № 788/787.

Крім того, було запроваджено рішення для проміжних станцій:

Для мешканців Полтави:

Для того, щоб потрапити до Одеси, спершу необхідно доїхати до Києва поїздом Інтерсіті+ №723 Харків — Київ або поїздами №15 Харків — Ясіня, №17 Харків — Ужгород, №711 Краматорськ — Київ або №129 Полтава — Ужгород. З Києва далі можна поїхати до Одеси поїздом №105 Київ — Одеса.

Зворотно курсуватиме поїзд №106 Одеса — Київ, а потім здійснити пересадку на поїзд Інтерсіті+ №724 Київ — Харків.

Для мешканців Кременчука:

Через Київ: спершу поїздом №129/130 Кременчук — Ужгород до Києва, а потім здійснити пересадку на поїзд №105/106 Київ — Одеса.

У зворотному напрямку: поїздом Інтерсіті №764 Одеса — Київ, після чого пересісти на регіональний поїзд №792 Київ — Кременчук.

Для мешканців Черкас:

До Одеси спочатку поїздом №43/44 Черкаси — Івано-Франківськ до Києва, а потім пересадка на поїзд №105 Київ — Одеса.

Зворотно той самий маршрут.

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Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот
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Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Укрзалізниця створила спеціальні VIP-вагони для перевезення високопосадовців. У мережі показали, який вигляд вони мають.

Раніше Укрзалізниця представила десять нових вагонів українського виробництва.

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