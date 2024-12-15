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Укрзализныця приостановила ряд поездов — альтернативные маршруты

15 декабря 2024 17:10
Аркадий Пастула - Редактор
Укрзализныця временно отменила ряд поездов — перечень
Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo
Аркадий Пастула - Редактор

Укрзализныця временно отменила курсирование ряда поездов. Их движение возобновят после 13 января.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

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Расписание поездов

С 15 декабря по 13 января по техническим причинам не будут курсировать поезда таких сообщений: 

  • № 8/7 Одесса — Харьков;
  • № 774/773 Киев — Шостка;
  • №148/147 Одесса — Киев не будет курсировать из Киева с 20 декабря по 10 января, из Одессы с 22 декабря по 12 января.

"Мы понимаем, что эти изменения могут вызвать неудобства, поэтому уже позаботились об альтернативных маршрутах, которые позволят вам комфортно добраться до пункта назначения", — говорится в сообщении

Альтернативные рейсы по направлениям:

  • Киев — Одесса: поезда № 105/106 и № 763/764;
  • Харьков — Одесса: поезд № 059/060;
  • Киев — Шостка: поезда № 786/785 и № 788/787.

Кроме того, было введено решение для промежуточных станций:

Для жителей Полтавы:

Для того, чтобы попасть в Одессу, сначала необходимо доехать до Киева поездом Интерсити+ №723 Харьков — Киев или поездами №15 Харьков — Ясиня, №17 Харьков — Ужгород, №711 Краматорск — Киев или №129 Полтава — Ужгород. Из Киева дальше можно поехать в Одессу поездом №105 Киев — Одесса.

Обратно будет курсировать поезд №106 Одесса — Киев, а затем осуществить пересадку на поезд Интерсити+ №724 Киев — Харьков.

Для жителей Кременчуга:

Через Киев: сперва поездом №129/130 Кременчуг — Ужгород до Киева, а затем осуществить пересадку на поезд №105/106 Киев — Одесса.

В обратном направлении: поездом Интерсити №764 Одесса — Киев, после чего пересесть на региональный поезд №792 Киев — Кременчуг.

Для жителей Черкасс:

В Одессу сначала поездом №43/44 Черкассы — Ивано-Франковск до Киева, а затем пересадка на поезд №105 Киев — Одесса.

Обратно тот же маршрут.

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Пост Укрзализныци. Фото: скриншот
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Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов Укрзализныця создала специальные VIP-вагоны для перевозки высокопоставленных должностных лиц. В сети показали, как они выглядят.

Ранее "Укрзализныця" представила десять новых вагонов украинского производства.

поездки Укрзализныця украинцы Украина поезда

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