СБУ викрила розкрадання майже 60 млн грн з бюджету КМДА

Затримання учасників злочинної схеми. Фото: СБУ/Telegram

Служба безпеки викрила ще одну злочинну схему у Київській міській державній адміністрації. Відтак зафіксовано розкрадання майже 60 млн грн з бюджету КМДА, які були виділені на соцдопомогу тяжкохворим.

Про це інформує пресслужба СБУ у Telegram у п'ятницю, 21 березня.

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За матеріалами справи, фігуранти привласнили майже 60 млн гривень, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. Як встановило розслідування, до оборудки причетні 4 особи, дві з яких — заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

Ще один фігурант — колишній топчиновник Київської міськдержадміністрації, а зараз керівник однієї зі столичних психлікарень та компанії медико-соціального профілю. Цими днями СБУ затримала його на спробі втечі за кордон, де він планував сховатися від правосуддя.

Четвертий учасник "схеми" — це комерційний директор компанії, яка виграла тендер КМДА, і належить фігуранту, зазначеному вище.

Затримання учасників злочинної схеми. Фото: СБУ/Telegram

Деталі викриття схеми із розкрадання бюджету КМДА

За матеріалами справи, ці особи організували механізм розкрадання грошей, виділених на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями. Щоб вкрасти бюджетні кошти, посадовці КМДА уклали договір з компанією спільника на загальну суму 149 млн грн.

За ці гроші підрядники мали здійснювати щоденний паліативний догляд за тяжкохворими громадянами, зокрема щодо безплатного медобслуговування, придбання ліків та продуктів харчування.

Замість цього майже третину бюджетних коштів фігуранти витратили на придбання авто преміум-класу та елітної нерухомості, які "на папері" використовували для потреб пацієнтів.

Так, наприклад, один з нових позашляховиків Porsche Cayenne, придбаних цією компанією, зловмисники використовували самі, але формально він значився як автомобіль для перевезення тяжкохворих.

Затримання учасників злочинної схеми. Фото: СБУ/Telegram

Також під час розслідування встановлено, що власник підрядної компанії безпідставно оформив собі 2 групу інвалідності. Завдяки фейковій довідці він одержав "бронь" від мобілізації, можливість виїзду за межі України та регулярні пенсійні виплати з держбюджету. Саме цю "меддовідку" фігурант намагався використати для незаконного перетину кордону у напрямку Євросоюзу.

Наразі всім чотирьом організаторам "схеми" повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);

чч. 2, 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, що нещодавно Служба безпеки України оголосила про підозру російському пропагандисту Борису Корчевнікову, який у своїх ефірах виправдовував війну проти України та закликав до ліквідації українців. Крім того, стало відомо про факти його незаконного перетину державного кордону з Україною.

Крім того, нещодавно працівники СБУ викрили агента ГРУ, який готувався до здійснення терактів у Запоріжжі.