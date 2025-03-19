Пропагандист Кремля Борис Корчевніков отримав підозру від СБУ

Борис Корчевніков. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України оголосила про підозру російському пропагандисту Борису Корчевнікову, який у своїх ефірах виправдовував війну проти України та закликав до ліквідації українців. Крім того, стало відомо про факти його незаконного перетину державного кордону з Україною.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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Колишній актор, який прославився роллю в серіалі "Кадети", нині є керівником прокремлівського телеканалу "СПАС". Цей ресурс використовується для пропаганди в інтересах Кремля та поширення антиукраїнських наративів.

Борис Корчевніков. Фото: колаж

Окрім цього, Корчевніков регулярно бере участь у програмах на каналі "Росія-1", де транслює тези, що виправдовують агресію Росії.

За даними слідства, російський пропагандист неодноразово закликав до знищення українців та окупації всієї території України. Він також здійснював візити до тимчасово захоплених Росією регіонів, де підтримував війну та виступав на заходах, організованих окупантами.

Крім того, СБУ встановила, що у 2022-2023 роках Корчевніков неодноразово незаконно перетинав державний кордон України.

На підставі зібраних доказів йому заочно оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 110), виправдовування російської агресії та глорифікація її учасників через ЗМІ (ч. 3 ст. 436-2), незаконне перетинання державного кордону України (ч. 2 ст. 332-2).

Відомо, що Борис Корчевніков наразі перебуває в Росії. Тому українські правоохоронці працюють над його притягненням до відповідальності. Справу ведуть слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, нещодавно працівники СБУ викрили агента ГРУ, який готувався до здійснення терактів у Запоріжжі.

Також СБУ нещодавно заборонила в'їзд до України лідерці румунської ультраправої партії S.O.S. Romania Діані Шошоаке.