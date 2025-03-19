Пропагандист Кремля Борис Корчевников получил подозрение от СБУ

Борис Корчевников. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины объявила о подозрении российскому пропагандисту Борису Корчевникову, который в своих эфирах оправдывал войну против Украины и призывал к ликвидации украинцев. Кроме того, стало известно о фактах его незаконного пересечения государственной границы с Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Бывший актер, который прославился ролью в сериале "Кадеты", ныне является руководителем прокремлевского телеканала "СПАС". Этот ресурс используется для пропаганды в интересах Кремля и распространения антиукраинских нарративов.

Борис Корчевников. Фото: коллаж

Кроме этого, Корчевников регулярно участвует в программах на канале "Россия-1", где транслирует тезисы, оправдывающие агрессию России.

По данным следствия, российский пропагандист неоднократно призывал к уничтожению украинцев и оккупации всей территории Украины. Он также совершал визиты во временно захваченные Россией регионы, где поддерживал войну и выступал на мероприятиях, организованных оккупантами.

Кроме того, СБУ установила, что в 2022-2023 годах Корчевников неоднократно незаконно пересекал государственную границу Украины.

На основании собранных доказательств ему заочно объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 110), оправдание российской агрессии и глорификация ее участников через СМИ (ч. 3 ст. 436-2), незаконное пересечение государственной границы Украины (ч. 2 ст. 332-2).

Известно, что Борис Корчевников сейчас находится в России. Поэтому украинские правоохранители работают над его привлечением к ответственности. Дело ведут следователи СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, недавно сотрудники СБУ разоблачили агента ГРУ, который готовился к осуществлению терактов в Запорожье.

Также СБУ недавно запретила въезд в Украину лидеру румынской ультраправой партии S.O.S. Romania Диане Шошоаке.