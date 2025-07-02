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YouTube заблокував канали підсанкційних екснардепів

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 17:37
YouTube заблокував канали Мосійчука та Дмитрука - що відомо
Артем Дмитрук. Фото: РБК-Украина

YouTube заблокував на території України ще два канали, які поширювали співзвучну російській пропаганді інформацію. Йдеться про канал колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, а також канал оголошеного в міжнародний розшук депутата Артема Дмитрука.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у середу, 2 липня. 

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Пост ЦПД. Фото: скриншот

Що відомо про блокування каналів

"YouTube заблокував на території України ще два канали, які поширювали співзвучну російській пропаганді інформацію. Вони були пов’язані з особами, проти яких запроваджені санкції", — зазначили в ЦПД.

Повідомляється, що новий канал колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука був заблокований через регулярне поширення меседжів, які збігаються з російською пропагандою.

Також було заблоковано канал Артема Дмитрука, який підозрюється в незаконному перетині державного кордону, є фігурантом кримінального провадження та перебуває у міжнародному розшуку.

YouTube заблокував канали підсанкційних екснардепів - фото 2
YouTube заблокував канали Мосійчука та Дмитрука. Фото: ЦПД

Нагадаємо, що YouTube заблокував в Україні канал, пов’язаний з Олексієм Арестовичем. На цей момент відомо, що колишній представник Офісу Президента перебуває під дією санкцій.

Також в Україні нещодавно заблокували канали YouTube  Костянтина Бондаренка, Дмитра Василеця, Анастасії Кашеварової та Павла Оніщенка.

санкції YouTube нардепи пропаганда заборона
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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