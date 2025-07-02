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YouTube заблокировал каналы подсанкционных экс-нардепов

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 17:37
YouTube заблокировал каналы Мосийчука и Дмитрука - что известно
Артем Дмитрук. Фото: РБК-Украина

YouTube заблокировал на территории Украины еще два канала, которые распространяли созвучную российской пропаганде информацию. Речь идет о канале бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, а также канал объявленного в международный розыск депутата Артема Дмитрука.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в среду, 2 июля.

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Пост ЦПД Фото: скриншот

Что известно о блокировке каналов

"YouTube заблокировал на территории Украины еще два канала, которые распространяли созвучную российской пропаганде информацию. Они были связаны с лицами, против которых введены санкции", — отметили в ЦПД.

Сообщается, что новый канал бывшего народного депутата Игоря Мосийчука был заблокирован из-за регулярного распространения месседжей, которые совпадают с российской пропагандой.

Также был заблокирован канал Артема Дмитрука, который подозревается в незаконном пересечении государственной границы, является фигурантом уголовного производства и находится в международном розыске.

YouTube заблокировал каналы подсанкционных экс-нардепов - фото 2
YouTube заблокировал каналы Мосийчука и Дмитрука. Фото: ЦПД

Напомним, что YouTube заблокировал в Украине канал, связанный с Алексеем Арестовичем. На данный момент известно, что бывший представитель Офиса Президента находится под действием санкций.

Также в Украине недавно заблокировали каналы YouTube  Константина Бондаренко, Дмитрия Василеца, Анастасии Кашеваровой и Павла Онищенко.

санкции YouTube нардепы пропаганда запрет
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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