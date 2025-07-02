YouTube заблокировал каналы Мосийчука и Дмитрука - что известно

YouTube заблокировал каналы подсанкционных экс-нардепов
YouTube заблокировал на территории Украины еще два канала, которые распространяли созвучную российской пропаганде информацию. Речь идет о канале бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, а также канал объявленного в международный розыск депутата Артема Дмитрука.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в среду, 2 июля.
Что известно о блокировке каналов
"YouTube заблокировал на территории Украины еще два канала, которые распространяли созвучную российской пропаганде информацию. Они были связаны с лицами, против которых введены санкции", — отметили в ЦПД.
Сообщается, что новый канал бывшего народного депутата Игоря Мосийчука был заблокирован из-за регулярного распространения месседжей, которые совпадают с российской пропагандой.
Также был заблокирован канал Артема Дмитрука, который подозревается в незаконном пересечении государственной границы, является фигурантом уголовного производства и находится в международном розыске.
Напомним, что YouTube заблокировал в Украине канал, связанный с Алексеем Арестовичем. На данный момент известно, что бывший представитель Офиса Президента находится под действием санкций.
Также в Украине недавно заблокировали каналы YouTube Константина Бондаренко, Дмитрия Василеца, Анастасии Кашеваровой и Павла Онищенко.
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