TikTok та X підтримують ультраправих у Німеччині — дослідження

Центральний захід передвиборчої кампанії AfD у Галле. Фото: REUTERS/Karina Hessland

Алгоритми платформ TikTok та X демонструють значну упередженість на користь ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) перед парламентськими виборами, які відбудуться цієї неділі в країні. Такого висновку дійшли дослідники організації Global Witness.

Про це повідомляє TechCrunch.

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За даними дослідження, 78% політичного контенту, рекомендованого новим користувачам TikTok, підтримувало AfD, що майже вчетверо перевищує рівень підтримки партії серед виборців, який наразі становить близько 20%.

У X ситуація схожа: 64% політичних матеріалів, які бачать користувачі, стосуються саме цієї партії. Навіть ті користувачі, які не демонстрували політичної прихильності, "отримували вдвічі більше правоорієнтованого контенту", ніж лівого. Так, TikTok рекомендував правий контент у 74% випадків, а X — у 72%.

Дослідження також виявило, що Instagram, який належить Meta, демонструє дещо меншу, але все ж відчутну упередженість — 59% рекомендованого політичного контенту було правоорієнтованим.

Для аналізу дослідники створили тестові акаунти в TikTok, X та Instagram, які підписалися на сторінки основних німецьких партій: CDU, SPD, AfD та "Зелених", а також їхніх лідерів. Взаємодія з контентом усіх політичних сил дозволила оцінити рівень упередженості алгоритмів.

Старша дослідниця Global Witness Еллен Джудсон зазначає, що непрозорість алгоритмів є головною проблемою: "Нас найбільше турбує те, що ми не знаємо, чому нам рекомендували саме цей контент".

Вона припускає, що це може бути побічним ефектом алгоритмів, розроблених для максимізації залученості: "Політично поляризований контент викликає емоції, а отже, найкраще утримує увагу".

Ілон Маск відкрито підтримує AfD

У TikTok відповіли, що методологія дослідження не є репрезентативною через малу кількість тестових акаунтів. Платформа X, яка належить Ілону Маску, не надала коментарів, хоча сам Маск відкрито підтримує AfD і нещодавно виступав на їхньому з’їзді.

Європейська комісія може розпочати розслідування за цим фактом

Global Witness передала результати дослідження Європейській комісії, яка може розпочати розслідування за Європейським актом про цифрові послуги (DSA). У разі виявлення порушень компаніям загрожують штрафи до 6% від річного глобального доходу або навіть тимчасове блокування їхніх платформ у ЄС. Втім, поки що жодних конкретних дій щодо TikTok, X чи Instagram у цьому напрямку не вжито.

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