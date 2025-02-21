TikTok и X поддерживают ультраправых в Германии — исследование

Центральное мероприятие предвыборной кампании AfD в Галле. Фото: REUTERS/Karina Hessland

Алгоритмы платформ TikTok и X демонстрируют значительную предвзятость в пользу ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) перед парламентскими выборами, которые состоятся в это воскресенье в стране. К такому выводу пришли исследователи организации Global Witness.

Об этом сообщает TechCrunch.

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По данным исследования, 78% политического контента, рекомендованного новым пользователям TikTok, поддерживало AfD, что почти вчетверо превышает уровень поддержки партии среди избирателей, который сейчас составляет около 20%.

В X ситуация похожа: 64% политических материалов, которые видят пользователи, касаются именно этой партии. Даже те пользователи, которые не демонстрировали политической приверженности, "получали вдвое больше правоориентированного контента", чем левого. Так, TikTok рекомендовал правый контент в 74% случаев, а X — в 72%.

Исследование также показало, что Instagram, который принадлежит Meta, демонстрирует несколько меньшую, но все же ощутимую предвзятость — 59% рекомендованного политического контента было правоориентированным.

Для анализа исследователи создали тестовые аккаунты в TikTok, X и Instagram, которые подписались на страницы основных немецких партий: CDU, SPD, AfD и "Зеленых", а также их лидеров. Взаимодействие с контентом всех политических сил позволило оценить уровень предвзятости алгоритмов.

Старшая исследовательница Global Witness Эллен Джудсон отмечает, что непрозрачность алгоритмов является главной проблемой: "Нас больше всего беспокоит то, что мы не знаем, почему нам рекомендовали именно этот контент".

Она предполагает, что это может быть побочным эффектом алгоритмов, разработанных для максимизации вовлеченности: "Политически поляризованный контент вызывает эмоции, а следовательно, лучше всего удерживает внимание".

Илон Маск открыто поддерживает AfD

В TikTok ответили, что методология исследования не является репрезентативной из-за малого количества тестовых аккаунтов. Платформа X, которая принадлежит Илону Маску, не предоставила комментариев, хотя сам Маск открыто поддерживает AfD и недавно выступал на их съезде.

Европейская комиссия может начать расследование по этому факту

Global Witness передала результаты исследования Европейской комиссии, которая может начать расследование по Европейскому акту о цифровых услугах (DSA). В случае выявления нарушений компаниям грозят штрафы до 6% от годового глобального дохода или даже временная блокировка их платформ в ЕС. Впрочем, пока никаких конкретных действий в отношении TikTok, X или Instagram в этом направлении не принято.

Напомним, Главное управление разведки Украины предупредило о подготовке Кремля масштабной дезинформационной кампании, которая направлена на подрыв доверия украинцев и партнеров страны к власти.

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