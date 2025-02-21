Вибори в Німеччині 2025 - чим загрожує Україні партія "Альтернатива для Німеччини"

Лідерка партії "Альтернатива для Німеччини". Фото: з відкритих джерел

У Німеччині кандидати з різних політичних партій борються за місце канцлера. Позачергові вибори до Бундестагу (уряду ФРН) відбудуться 23 лютого. В четвірку лідерів увійшла Аліса Вайдель, лідерка "Альтернативи для Німеччини" — проросійської націоналістичної партії.

Детальніше про ідеологію партії і чому там не хочуть підтримувати Україну — в матеріалі Новини.LIVE.

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Ідеологія партії

Партію "Альтернатива для Німеччини" створили у 2013 році і за кілька років вона стала третьою за чисельністю партією в Бундестазі. Ідеологія дуже відрізняється від інших, адже це націоналістична партія, популістська та євроскептична.

Партія "Альтернатива для Німеччини". Фото: з відкритих джерел

Партія визначила собі за мету вихід з єврозони. Це і привабило нинішню лідерку партії Алісу Вайдель, адже вона теж має кардинальні погляди щодо євро.

Та в дечому партія пішла їй на зустріч, адже захищаючи традиційні сімейні цінності лідеркою партії стала лесбійка. Відтоді "Альтернатива для Німеччини" не висловлюється щодо цих питань.

Аліса Вайдель з цивільною дружиною. Фото: з відкритих джерел

Скандальною темою навколо партії є питання іммігрантів, адже "Альтернатива для Німеччини" займає жорстку антиіммігрантську позицію.

Чим загрожує Україні перемога ультраправих

Ще до повномасштабного вторгнення росії "Альтернатива для Німеччини" давала приводи підозрювати себе у проросійськості. Депутати партії відвідували економічний форум у тимчасово окупованому Криму.

А вже після лютого 2024 року почала активно критикувати владу Німеччини за підтримку і допомогу Україні. Вони були проти і постачання танків та зброї, і щодо вступу України в НАТО.

Крім того, партія не підтримує санкції проти Росії, особливо ті, що стосуються "Північного потоку-2".

Деякі іноземні видання у 2023 році знайшли проросійський слід у фінансуванні даної партії. Нібито Кремль керує, які ініціативи партія має лобіювати.

Передвиборчий мітинг партії "Альтернатива для Німеччини" у 2024 році. Фото: Reuters

Наразі лідерка партії хоче зайняти місце канцлера. що може обернутися для України тим, що німецький уряд перестане надавати підтримку.

Взагалі здається, що тема України стала однією з ключових під час передвиборчої гонки серед кандидатів в канцлери.

Як ми писали раніше, Аліса Вайдель заявила, що хоче побудувати хороші відносини з великими державами, в тому числі і з Росією.

В той час як Олаф Шольц за свою кар'єру різко змінив думку щодо РФ і після повномасштабного вторгнення почав всіляко підтримувати Україну. Заявив про підтримку України і кандидат Фрідріх Мерц.

Нагадаємо, кандидати у канцлери Німеччини Аліс Вайдель та Фрідріх Мерц під час дебатах посперечалися про Україну.