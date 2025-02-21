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"Альтернатива для Німеччини" — слід Росії на виборах в Бундестаг

21 лютого 2025 06:52
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Вибори в Німеччині 2025 - чим загрожує Україні партія "Альтернатива для Німеччини"
Лідерка партії "Альтернатива для Німеччини". Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

У Німеччині кандидати з різних політичних партій борються за місце канцлера. Позачергові вибори до Бундестагу (уряду ФРН) відбудуться 23 лютого. В четвірку лідерів увійшла Аліса Вайдель, лідерка "Альтернативи для Німеччини" — проросійської націоналістичної партії. 

Детальніше про ідеологію партії і чому там не хочуть підтримувати Україну — в матеріалі Новини.LIVE. 

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Ідеологія партії 

Партію "Альтернатива для Німеччини" створили у 2013 році і за кілька років вона стала третьою за чисельністю партією в Бундестазі. Ідеологія дуже відрізняється від інших, адже це націоналістична партія, популістська та євроскептична. 

партія
Партія "Альтернатива для Німеччини". Фото: з відкритих джерел 

Партія визначила собі за мету вихід з єврозони. Це і привабило нинішню лідерку партії Алісу Вайдель, адже вона теж має кардинальні погляди щодо євро.

Та в дечому партія пішла їй на зустріч, адже захищаючи традиційні сімейні цінності лідеркою партії стала лесбійка. Відтоді "Альтернатива для Німеччини" не висловлюється щодо цих питань. 

Аліс Вайдель
Аліса Вайдель з цивільною дружиною. Фото: з відкритих джерел

Скандальною темою навколо партії є питання іммігрантів, адже "Альтернатива для Німеччини" займає жорстку антиіммігрантську  позицію. 

Чим загрожує Україні перемога ультраправих 

Ще до повномасштабного вторгнення росії "Альтернатива для Німеччини" давала приводи підозрювати себе у проросійськості. Депутати партії відвідували економічний форум у тимчасово окупованому Криму. 

А вже після лютого 2024 року почала активно критикувати владу Німеччини за підтримку і допомогу Україні. Вони були проти і постачання танків та зброї, і щодо вступу України в НАТО. 

Крім того, партія не підтримує санкції проти Росії, особливо ті, що стосуються "Північного потоку-2". 

Деякі іноземні видання у 2023 році знайшли проросійський слід у фінансуванні даної партії.  Нібито Кремль керує, які ініціативи партія має лобіювати. 

Альтернатива для Німеччини
Передвиборчий мітинг партії "Альтернатива для Німеччини" у 2024 році. Фото: Reuters

Наразі лідерка партії хоче зайняти місце канцлера. що може обернутися для України тим, що німецький уряд перестане надавати підтримку.

Взагалі здається, що тема України стала однією з ключових під час передвиборчої гонки серед кандидатів в канцлери. 

Як ми писали раніше, Аліса Вайдель заявила, що хоче побудувати хороші відносини з великими державами, в тому числі і з Росією.

В той час як Олаф Шольц за свою кар'єру різко змінив думку щодо РФ і після повномасштабного вторгнення почав всіляко підтримувати Україну. Заявив про підтримку України і кандидат Фрідріх Мерц. 

Нагадаємо, кандидати у канцлери Німеччини Аліс Вайдель та Фрідріх Мерц під час дебатах посперечалися про Україну. 

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