Вибори в Німеччині 2025 - чим загрожує Україні партія "Альтернатива для Німеччини"

"Альтернатива для Німеччини" — слід Росії на виборах в Бундестаг
У Німеччині кандидати з різних політичних партій борються за місце канцлера. Позачергові вибори до Бундестагу (уряду ФРН) відбудуться 23 лютого. В четвірку лідерів увійшла Аліса Вайдель, лідерка "Альтернативи для Німеччини" — проросійської націоналістичної партії.
Детальніше про ідеологію партії і чому там не хочуть підтримувати Україну — в матеріалі Новини.LIVE.
Ідеологія партії
Партію "Альтернатива для Німеччини" створили у 2013 році і за кілька років вона стала третьою за чисельністю партією в Бундестазі. Ідеологія дуже відрізняється від інших, адже це націоналістична партія, популістська та євроскептична.
Партія визначила собі за мету вихід з єврозони. Це і привабило нинішню лідерку партії Алісу Вайдель, адже вона теж має кардинальні погляди щодо євро.
Та в дечому партія пішла їй на зустріч, адже захищаючи традиційні сімейні цінності лідеркою партії стала лесбійка. Відтоді "Альтернатива для Німеччини" не висловлюється щодо цих питань.
Скандальною темою навколо партії є питання іммігрантів, адже "Альтернатива для Німеччини" займає жорстку антиіммігрантську позицію.
Чим загрожує Україні перемога ультраправих
Ще до повномасштабного вторгнення росії "Альтернатива для Німеччини" давала приводи підозрювати себе у проросійськості. Депутати партії відвідували економічний форум у тимчасово окупованому Криму.
А вже після лютого 2024 року почала активно критикувати владу Німеччини за підтримку і допомогу Україні. Вони були проти і постачання танків та зброї, і щодо вступу України в НАТО.
Крім того, партія не підтримує санкції проти Росії, особливо ті, що стосуються "Північного потоку-2".
Деякі іноземні видання у 2023 році знайшли проросійський слід у фінансуванні даної партії. Нібито Кремль керує, які ініціативи партія має лобіювати.
Наразі лідерка партії хоче зайняти місце канцлера. що може обернутися для України тим, що німецький уряд перестане надавати підтримку.
Взагалі здається, що тема України стала однією з ключових під час передвиборчої гонки серед кандидатів в канцлери.
Як ми писали раніше, Аліса Вайдель заявила, що хоче побудувати хороші відносини з великими державами, в тому числі і з Росією.
В той час як Олаф Шольц за свою кар'єру різко змінив думку щодо РФ і після повномасштабного вторгнення почав всіляко підтримувати Україну. Заявив про підтримку України і кандидат Фрідріх Мерц.
Нагадаємо, кандидати у канцлери Німеччини Аліс Вайдель та Фрідріх Мерц під час дебатах посперечалися про Україну.
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