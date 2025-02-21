Выборы в Германии 2025 — чем грозит Украине партия "Альтернатива для Германии"

Лидер партии "Альтернатива для Германии". Фото: из открытых источников

В Германии кандидаты из разных политических партий борются за место канцлера. Внеочередные выборы в Бундестаг (правительство ФРГ) состоятся 23 февраля. В четверку лидеров вошла Алиса Вайдель, лидер "Альтернативы для Германии" — пророссийской националистической партии.

Подробнее об идеологии партии и почему там не хотят поддерживать Украину — в материале Новини.LIVE.

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Идеология партии

Партию "Альтернатива для Германии" создали в 2013 году и за несколько лет она стала третьей по численности партией в Бундестаге. Идеология очень отличается от других, ведь это националистическая партия, популистская и евроскептическая.

Партия "Альтернатива для Германии". Фото: из открытых источников

Партия определила своей целью выход из еврозоны. Это и привлекло нынешнего лидера партии Алису Вайдель, ведь она тоже имеет кардинальные взгляды относительно евро.

Но в чем-то партия пошла ей на встречу, ведь защищая традиционные семейные ценности лидером партии стала лесбиянка. С тех пор "Альтернатива для Германии" не высказывается по этому вопросу.

Алиса Вайдель с гражданской женой. Фото: из открытых источников

Скандальной темой вокруг партии является вопрос иммигрантов, ведь "Альтернатива для Германии" занимает жесткую антииммигрантскую позицию.

Чем грозит Украине победа ультраправых

Еще до полномасштабного вторжения России "Альтернатива для Германии" давала поводы подозревать себя в пророссийскости. Депутаты партии посещали экономический форум во временно оккупированном Крыму.

А уже после февраля 2024 года начала активно критиковать власти Германии за поддержку и помощь Украине. Они были против и поставки танков и оружия, и относительно вступления Украины в НАТО.

Кроме того, партия не поддерживает санкции против России, особенно те, что касаются "Северного потока-2".

Некоторые иностранные издания в 2023 году нашли пророссийский след в финансировании данной партии. Якобы Кремль руководит, какие инициативы партия должна лоббировать.

Предвыборный митинг партии "Альтернатива для Германии" в 2024 году. Фото: Reuters

Сейчас лидер партии хочет занять место канцлера. что может обернуться для Украины тем, что немецкое правительство перестанет оказывать поддержку. Вообще заметно, что тема Украины стала одной из ключевых во время предвыборной гонки среди кандидатов в канцлеры.

Как мы писали ранее, Алиса Вайдель заявила, что хочет построить хорошие отношения с великими государствами, в том числе и с Россией.

В то время как Олаф Шольц за свою карьеру резко изменил мнение относительно РФ и после полномасштабного вторжения начал всячески поддерживать Украину. Заявил о поддержке Украины и кандидат Фридрих Мерц.

Напомним, кандидаты в канцлеры Германии Алис Вайдель и Фридрих Мерц во время дебатов поспорили об Украине.