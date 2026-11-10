Президент США Дональд Трамп та голова Китайської Народної Республіки Сі Цзиньпін (справа на ліво). Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін можуть не провести спільну зустріч. Вашингтон і Пекін не можуть узгодити формат переговорів та перелік питань для обговорення. Через ці розбіжності сама можливість тристороннього саміту опинилася під сумнівом.

Про це повідомляє WSJ, передає Новини.LIVE.

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США і Китай не можуть погодити формат саміту

За даними WSJ, Китай наполягає на суворому сценарії переговорів. Пекін хоче, щоб кожен із трьох лідерів виступив із заздалегідь підготовленою заявою. При цьому можливості для вільного обговорення мають бути обмеженими.

Адміністрація Дональда Трампа виступає проти такого підходу. Вашингтон хоче, щоб президенти могли вільно обмінюватися думками та обговорювати питання без заздалегідь прописаних виступів.

Чому Китай не хоче обговорювати ядерне роззброєння

Розбіжності стосуються не лише правил зустрічі, а й її порядку денного.

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Однією з головних тем, яку хоче порушити Дональд Трамп, є контроль над ядерними озброєннями. Однак Пекін не готовий до таких переговорів. Ядерний арсенал Китаю значно менший, ніж у США та Росії, тому участь у спільних переговорах може поставити країну в невигідне становище.

Ситуацію ускладнює і припинення дії договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь New START між США та Росією. Він завершив дію в лютому 2026 року, а нової угоди сторони не уклали. Тепер Вашингтон наполягає, щоб майбутні домовленості у сфері ядерного озброєння передбачали також участь Китаю.

За яких умов Пекін погодиться говорити про Україну

Водночас Китай готовий обговорювати війну Росії проти України та інші важливі міжнародні питання.

Якщо домовитися про умови так і не вдасться, китайська сторона віддасть перевагу окремим двостороннім переговорам замість спільного саміту.

Колишній заступник державного секретаря США в адміністрації Джо Байдена, а нині голова вашингтонської групи Asia Group Курт Кемпбелл вважає, що така зустріч несе значні ризики для китайського лідера.

Він також зазначив, що Пекіну було б зручніше окремо будувати відносини з Вашингтоном і Москвою та отримувати вигоду від співпраці з кожною стороною.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін запропонував провести тристоронній саміт у листопаді, щоб обговорити завершення війни проти України на вигідних для Москви умовах. Кремль розраховував організувати переговори під час міжнародного форуму в Китаї, однак президент США Дональд Трамп тоді ще не погодився на такий формат зустрічі.

Також Новини.LIVE писали, що президент США Дональд Трамп не виключив зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном наступного тижня під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).