Президент США Дональд Трамп и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (справа налево). Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп, лидер КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин могут не провести совместную встречу. Вашингтон и Пекин не могут согласовать формат переговоров и перечень вопросов для обсуждения. Из-за этих разногласий сама возможность проведения трехстороннего саммита оказалась под вопросом.

Об этом сообщает WSJ, передает Новини.LIVE.

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США и Китай не могут согласовать формат саммита

По данным WSJ, Китай настаивает на строгом сценарии переговоров. Пекин хочет, чтобы каждый из трех лидеров выступил с заранее подготовленным заявлением. При этом возможности для свободного обсуждения должны быть ограниченными.

Администрация Дональда Трампа выступает против такого подхода. Вашингтон хочет, чтобы президенты могли свободно обмениваться мнениями и обсуждать вопросы без заранее прописанных выступлений.

Почему Китай не хочет обсуждать ядерное разоружение

Разногласия касаются не только правил встречи, но и её повестки дня.

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Одной из главных тем, которую хочет поднять Дональд Трамп, является контроль над ядерными вооружениями. Однако Пекин не готов к таким переговорам. Ядерный арсенал Китая значительно меньше, чем у США и России, поэтому участие в совместных переговорах может поставить страну в невыгодное положение.

Ситуацию осложняет и прекращение действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений New START между США и Россией. Он истек в феврале 2026 года, а нового соглашения стороны не заключили. Теперь Вашингтон настаивает на том, чтобы будущие договоренности в сфере ядерного вооружения предусматривали также участие Китая.

При каких условиях Пекин согласится обсуждать Украину

В то же время Китай готов обсуждать войну против Украины и другие важные международные вопросы.

Если договориться об условиях так и не удастся, китайская сторона отдаст предпочтение отдельным двусторонним переговорам вместо совместного саммита.

Бывший заместитель государственного секретаря США в администрации Джо Байдена, а ныне глава вашингтонской группы Asia Group Курт Кэмпбелл считает, что такая встреча сопряжена со значительными рисками для китайского лидера.

Он также отметил, что Пекину было бы удобнее отдельно выстраивать отношения с Вашингтоном и Москвой и извлекать выгоду из сотрудничества с каждой стороной.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что российский диктатор Владимир Путин предложил провести трехсторонний саммит в ноябре, чтобы обсудить завершение войны против Украины на выгодных для Москвы условиях. Кремль рассчитывал организовать переговоры в ходе международного форума в Китае, однако президент США Дональд Трамп тогда еще не согласился на такой формат встречи.

Также Новини.LIVE писали, что президент США Дональд Трамп не исключил встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).