Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня WSJ: Встреча Трампа, Си и Путина может сорваться из-за разногласий между США и КНР

WSJ: Встреча Трампа, Си и Путина может сорваться из-за разногласий между США и КНР

Ua ru
10 ноября 2026 13:52
США выступают против предложенного Китаем формата встречи Трампа, Си и Путина Белый дом
Президент США Дональд Трамп и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (справа налево). Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп, лидер КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин могут не провести совместную встречу. Вашингтон и Пекин не могут согласовать формат переговоров и перечень вопросов для обсуждения. Из-за этих разногласий сама возможность проведения трехстороннего саммита оказалась под вопросом.

Об этом сообщает WSJ, передает Новини.LIVE.

Реклама

США и Китай не могут согласовать формат саммита

По данным WSJ, Китай настаивает на строгом сценарии переговоров. Пекин хочет, чтобы каждый из трех лидеров выступил с заранее подготовленным заявлением. При этом возможности для свободного обсуждения должны быть ограниченными.

Администрация Дональда Трампа выступает против такого подхода. Вашингтон хочет, чтобы президенты могли свободно обмениваться мнениями и обсуждать вопросы без заранее прописанных выступлений.

Почему Китай не хочет обсуждать ядерное разоружение

Разногласия касаются не только правил встречи, но и её повестки дня.

Читайте также:

Одной из главных тем, которую хочет поднять Дональд Трамп, является контроль над ядерными вооружениями. Однако Пекин не готов к таким переговорам. Ядерный арсенал Китая значительно меньше, чем у США и России, поэтому участие в совместных переговорах может поставить страну в невыгодное положение.

Ситуацию осложняет и прекращение действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений New START между США и Россией. Он истек в феврале 2026 года, а нового соглашения стороны не заключили. Теперь Вашингтон настаивает на том, чтобы будущие договоренности в сфере ядерного вооружения предусматривали также участие Китая.

При каких условиях Пекин согласится обсуждать Украину

В то же время Китай готов обсуждать войну против Украины и другие важные международные вопросы.

Если договориться об условиях так и не удастся, китайская сторона отдаст предпочтение отдельным двусторонним переговорам вместо совместного саммита.

Бывший заместитель государственного секретаря США в администрации Джо Байдена, а ныне глава вашингтонской группы Asia Group Курт Кэмпбелл считает, что такая встреча сопряжена со значительными рисками для китайского лидера.

Он также отметил, что Пекину было бы удобнее отдельно выстраивать отношения с Вашингтоном и Москвой и извлекать выгоду из сотрудничества с каждой стороной.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что российский диктатор Владимир Путин предложил провести трехсторонний саммит в ноябре, чтобы обсудить завершение войны против Украины на выгодных для Москвы условиях. Кремль рассчитывал организовать переговоры в ходе международного форума в Китае, однако президент США Дональд Трамп тогда еще не согласился на такой формат встречи.

Также Новини.LIVE писали, что президент США Дональд Трамп не исключил встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

владимир путин Дональд Трамп саммит Си Цзиньпинь встреча
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации