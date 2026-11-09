Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC). Американский президент рассчитывает обсудить ядерное разоружение и возможности завершения войны в Иране.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп говорил о встрече с Путиным и Си

Американский лидер подтвердил намерение посетить саммит APEC в китайском Шэньчжэне, запланированный на 18–19 ноября. При этом Трамп не уточнил, согласованы ли уже переговоры с руководителями России и Китая.

"Я думаю, одна из встреч будет с президентом Путиным и президентом Си, и это будет интересно", — сказал Трамп.

По словам президента США, повестка потенциальных переговоров будет охватывать ряд международных вопросов, но Трамп ничего не сказал о войне в Украине.

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"Мы говорим о многих вещах, включая ядерное разоружение. Мы пытаемся завершить войну в Иране", — отметил Трамп.

Ранее Путин предлагал на APEC обсудить вопрос войны в Украине с Трампом и Си, но пока такой формат, как и сами переговоры, никто не подтвердил.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Трамп пригрозил уничтожить 38 мостов и электростанции Ирана в течение часа. Президент США заявил о готовности нанести масштабные удары, если Тегеран откажется от соглашения. По его словам, вблизи Ирана уже находятся три американских авианосца.

Также Новини.LIVE писал, что Трамп заявил о хороших отношениях с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Американский лидер не стал отвечать, кому из президентов доверяет больше, но выразил уверенность в скором завершении войны.