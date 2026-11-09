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Трамп анонсував можливу зустріч із Путіним та Сі Цзіньпіном

Ua ru
9 листопада 2026 13:52
Трамп планує переговори з Путіним і Сі Цзіньпіном на саміті APEC у Китаї Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня може зустрітися з російським главою Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC). Американський президент розраховує обговорити ядерне роззброєння та можливості завершення війни в Ірані.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

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Владимир Путин и Дональд Трамп
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп говорив про зустріч із Путіним та Сі

Американський лідер підтвердив намір відвідати саміт APEC у китайському Шеньчжені, запланований на 18–19 листопада. При цьому Трамп не уточнив, чи вже погоджені переговори з керівниками Росії та Китаю.

"Я думаю, одна із зустрічей буде з президентом Путіним і президентом Сі, і це буде цікаво", — сказав Трамп.

За словами президента США, порядок денний потенційних переговорів охоплюватиме низку міжнародних питань, але Трамп нічого не сказав про війну в Україні.

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"Ми говоримо про багато речей, включно з ядерним роззброєнням. Ми намагаємося завершити війну в Ірані", — зазначив Трамп.

Раніше Путін пропонував на APEC обговорити питання війни в Україні з Трампом та Сі, але поки такий формат, як і самі переговори, ніхто не підтвердив.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Трамп пригрозив знищити 38 мостів та електростанції Ірану протягом години. Президент США заявив про готовність завдати масштабних ударів, якщо Тегеран відмовиться від угоди. За його словами, поблизу Ірану вже перебувають три американські авіаносці.

Також Новини.LIVE писав, що Трамп заявив про хороші відносини з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Американський лідер не став відповідати, кому з президентів довіряє більше, але висловив упевненість у швидкому завершенні війни.

США володимир путін переговори Дональд Трамп Сі Цзіньпінь
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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