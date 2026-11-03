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WSJ: США завдали удару по іранському острову Кешм

Ua ru
3 листопада 2026 04:17
2 листопада США атакували острів Кешм в Ірані x.com/CENTCOM
Літаки ВПС США. Фото: x.com/CENTCOM

У понеділок, 2 листопада, США завдали удару по іранському острову Кешм. Це була чергова серія обмежених ударів, які Вашингтон таємно завдавав по країні протягом останніх тижнів, тоді як президент США Дональд Трамп заявляв про можливість укладення дипломатичної угоди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Wall Street Journal.

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Що відомо про атаки США на Іран

За даними видання, атака сталася після заяв Трампа, в яких він применшував ймовірність відновлення війни з Іраном після проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться сьогодні, 3 листопада.

"У нас була війна з Іраном. Ми перемогли. Я навіть не знаю, чи можна це назвати війною, бо ми не воювали вже кілька місяців", — сказав Трамп журналістам у понеділок.

Однак американські офіційні особи повідомили WSJ, що США вже кілька тижнів завдають ударів по Ірану в меншому масштабі, а в понеділок у соцмережах з’явилися повідомлення про вибухи навколо острова Кешм. Деякі з чиновників охарактеризували ці атаки як оборонні, покликані запобігти можливості Ірану атакувати торгові судна в Ормузькій протоці.

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На відміну від початку війни, цього разу США не оголошували про атаки. За словами одного з чиновників, Вашингтон навмисно тримає кампанію в таємниці, щоб не давати жодних сигналів про намір відновити масштабні бойові дії.

Зазначимо, що Кешм — це острів у гирлі Ормузької протоки, на якому розташований великий підземний ракетний комплекс, а також військово-морська база та велика опріснювальна установка. Додамо, що США вже завдавали ударів по острову під час попередніх раундів бойових дій, а офіційні особи обговорювали можливість його захоплення.

Як повідомляли Новини.LIVE, днями Трамп натякнув на можливість відновлення ударів по Ірану. Президент США сказав, що американським військовим залишилося розібратися з одним або двома об’єктами. Серед можливих цілей він назвав гору Пікакс, де, ймовірно, розташований ядерний об’єкт.

Також ми писали, що, за словами американського журналіста Такера Карлсона, Трамп може найближчими днями розглянути питання про застосування ядерної зброї проти Ірану.

США Іран війна Дональд Трамп Близький Схід
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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