Самолеты ВВС США. Фото:: x.com/CENTCOM

В понедельник 2 ноября США атаковали иранский остров Кешм. Это была очередная серия ограниченных ударов, которые Вашингтон тайно наносил по стране в последние недели, в то время как президент США Дональд Трамп заявлял о возможности дипломатического соглашения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Что известно об атаках США по Ирану

По данным издания, атака произошла после заявлений Трампа, в которых он преуменьшал вероятность возобновления войны с Ираном после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут сегодня 3 ноября.

"У нас была война с Ираном. Мы победили. Я даже не знаю, можно ли это назвать войной, потому что мы не воевали уже несколько месяцев", — сказал Трамп журналистам в понедельник.

Однако американские официальные лица сказали WSJ, что США уже несколько недель наносят удары по Ирану в меньшем масштабе, а в понедельник в соцсетях появилось сообщения о взрывах вокруг острова Кешм. Некоторые из чиновников охарактеризовали эти атаки как оборонительные, призванные предотвратить возможность Ирана атаковать торговые суда в Ормузском проливе.

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В отличие от начала войны, на этот раз США не объявляли об атаках. По словам одного из чиновников, Вашингтон намерено держит кампанию в секрете, чтобы не давать никаких сигналов о намерении возобновить крупные боевые действия.

Отметим, что Кешм — это остров в устье Ормузского пролива, на котором расположен крупный подземный ракетный комплекс, а также военно-морская база и крупная опреснительная установка. Добавим, что США уже наносили удары по острову в ходе предыдущих раундов боевых действий, а официальные лица обсуждали возможность его захвата.

Как сообщали Новини.LIVE, на днях Трамп намекнул на возможность возобновления ударов по Ирану. Президент США сказал, что американским военным осталось разобраться с одним или двумя объектами. Среди возможных целей он назвал гору Пикакс, где вероятно, расположен ядерный объект.

Также мы писали, что по словам американского журналиста Такера Карлсона, Трамп может в ближайшие дни рассмотреть вопрос о применении ядерного оружия против Ирана.