Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может в ближайшие дни рассмотреть вопрос о применении ядерного оружия против Ирана. По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказывает давление на американского лидера, добиваясь нового удара. В качестве возможной цели Карлсон назвал гору Пикакс в центральном Иране.

Об этом ведущий написал в соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

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Почему Нетаньяху якобы настаивает на ударе по Ирану

По утверждению Карлсона, израильская разведка считает, что Тегеран возобновил обогащение урана в районе горы Пикакс. Журналист утверждает, что обычное американское оружие не способно уничтожить подземные туннели, расположенные глубоко в гранитной породе, поэтому единственным военным вариантом он называет ядерный удар.

Карлсон также заявил, что Нетаньяху ежедневно звонит Трампу, пытаясь убедить его согласиться на такую операцию.

По мнению ведущего, израильский премьер-министр заинтересован в продолжении войны из-за внутриполитической ситуации. Карлсон связывает это с результатами выборов в Израиле и риском потери Нетаньяху поста, а также возможными расследованиями в его отношении.

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Среди сторонников возобновления масштабных боевых действий Карлсон назвал министра обороны США Пита Хэгсета и командующего Центральным командованием Вооруженных сил США Брэда Купера. В то же время, по его словам, вице-президент Джей Ди Венс и специальный посланник Стив Виткофф убеждают Трампа, что с Ираном можно достичь договоренностей.

Когда Трамп может принять решение

По словам Карлсона, американский президент может определиться с вопросом применения ядерного оружия до 7 ноября. Журналист отметил, что пока Трамп колеблется и прислушивается к позиции Венса и Виткоффа.

Карлсон признал, что договориться с Тегераном будет непросто. Он объяснил это сложностью переговорного процесса и изменениями внутри иранского руководства после гибели верховного лидера Али Хаменеи и его семьи в феврале.

В то же время журналист утверждает, что среди иранских чиновников есть понимание необходимости достижения договоренностей, поскольку продолжение войны будет иметь негативные последствия для всех сторон.

Карлсон предупредил о риске ядерной эскалации

Отдельно американский ведущий заявил, что Россия якобы уже предупредила как минимум два правительства о том, что применение США ядерного оружия против Ирана может стать поводом для российского ядерного удара по Украине.

По утверждению Карлсона, такое развитие событий может создать опасный прецедент и подтолкнуть другие ядерные державы к применению оружия. В частности, он упомянул о возможном обострении отношений между Индией и Пакистаном, а также об угрозе для Южной Кореи со стороны КНДР.

Журналист также предупредил о возможных последствиях ядерного взрыва вблизи горы Пикакс. По его мнению, радиоактивное загрязнение может распространиться на Персидский залив и поставить под угрозу водоснабжение миллионов людей.

Как сообщали Новини.LIVE, Белый дом готовится к возможному переходу контроля над Конгрессом к демократам после промежуточных выборов. Администрация Дональда Трампа разрабатывает план, который позволит продвигать президентскую повестку дня через исполнительную власть без поддержки законодателей.

Также Новини.LIVE писали, что Дональд Трамп пригрозил активно использовать право вето, если демократы получат контроль над Конгрессом. По словам президента США, он может блокировать законопроекты оппонентов в течение месяца или двух, а затем попытаться договориться с ними.