Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський журналіст Такер Карлсон заявив, що президент США Дональд Трамп може найближчими днями розглянути застосування ядерної зброї проти Ірану. За його словами, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу тисне на американського лідера, домагаючись нового удару. Можливою ціллю Карлсон назвав гору Пікакс у центральному Ірані.

Про це ведучий написав у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Чому Нетаньягу нібито наполягає на ударі по Ірану

За твердженням Карлсона, ізраїльська розвідка вважає, що Тегеран відновив збагачення урану в районі гори Пікакс. Журналіст стверджує, що звичайна американська зброя не здатна знищити підземні тунелі, розташовані глибоко в гранітній породі, тому єдиним військовим варіантом він називає ядерний удар.

Карлсон також заявив, що Нетаньягу щодня телефонує Трампу, намагаючись переконати його погодитися на таку операцію.

На думку ведучого, ізраїльський прем'єр-міністр зацікавлений у продовженні війни через внутрішньополітичну ситуацію. Карлсон пов'язує це з результатами виборів в Ізраїлі та ризиком втрати Нетаньягу посади, а також можливими розслідуваннями щодо нього.

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Серед прихильників відновлення масштабних бойових дій Карлсон назвав міністра оборони США Піта Гегсета та командувача Центрального командування Збройних сил США Бреда Купера. Водночас, за його словами, віцепрезидент Джей Ді Венс і спеціальний посланець Стів Віткофф переконують Трампа, що з Іраном можна досягти домовленостей.

Коли Трамп може ухвалити рішення

За словами Карлсона, американський президент може визначитися щодо застосування ядерної зброї до 7 листопада. Журналіст зазначив, що наразі Трамп вагається та дослухається до позиції Венса і Віткоффа.

Карлсон визнав, що домовитися з Тегераном буде непросто. Він пояснив це складністю переговорного процесу та змінами всередині іранського керівництва після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї та його родини в лютому.

Водночас журналіст стверджує, що серед іранських посадовців є розуміння необхідності домовленостей, оскільки подальша війна матиме негативні наслідки для всіх сторін.

Карлсон попередив про ризик ядерної ескалації

Окремо американський ведучий заявив, що Росія нібито вже попередила щонайменше два уряди, що застосування США ядерної зброї проти Ірану може стати приводом для російського ядерного удару по Україні.

За твердженням Карлсона, такий розвиток подій може створити небезпечний прецедент і спонукати інші ядерні держави до застосування зброї. Зокрема, він згадав можливе загострення між Індією та Пакистаном, а також загрозу для Південної Кореї з боку КНДР.

Журналіст також попередив про можливі наслідки ядерного вибуху поблизу гори Пікакс. На його думку, радіоактивне забруднення може поширитися на Перську затоку та загрожувати водопостачанню мільйонів людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, Білий дім готується до можливого переходу контролю над Конгресом до демократів після проміжних виборів. Адміністрація Дональда Трампа розробляє план, який дозволить просувати президентський порядок денний через виконавчу владу без підтримки законодавців.

Також Новини.LIVE писали, що Дональд Трамп пригрозив активно використовувати право вето, якщо демократи здобудуть контроль над Конгресом. За словами президента США, він може блокувати законопроєкти опонентів протягом місяця або двох, а згодом спробувати домовитися з ними.