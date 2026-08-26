Позиція Трампа щодо України та Зеленського: коментар Кіта Келлога

Дональд Трамп. Фото: Doug Mills/Pool via REUTERS

Взаємини Дональда Трампа та Володимира Зеленського переросли у стриману повагу через схожість їхніх психотипів, заявив генерал Кіт Келлог. Ключовим секретом реального впливу на позицію Дональда Трампа є пряма комунікація з його командою радників і ключових урядовців, а не лише спроби налагодити контакт на найвищому рівні. Він порадив Україні вибудовувати системний діалог із найближчим оточенням Трампа, зокрема Марко Рубіо та Пітом Гегсетом, щоб ефективно впливати на рішення.

Про це Кіт Келлог сказав в інтерв'ю для Наталії Мосейчук, цитує Новини.LIVE.

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Кіт Келлог оцінив ставлення Дональда Трампа до Володимира Зеленського

Оцінюючи внутрішньополітичні процеси в Україні та чутки про бажання Трампа позбутися Зеленського, Келлог зазначив, що перебування лідера на посаді є суто справою українського народу. Він наголосив, що стиль Трампа завжди базується на персональних взаєминах із Володимиром Путіним, Сі Цзіньпіном чи Володимиром Зеленським, а сам політик звик покладатися на власні інстинкти.

Характеризуючи динаміку спілкування між Трампом і Зеленським, генерал підтвердив, що з часом стосунки помітно покращилися і вийшли на рівень стриманої поваги. Складність діалогу Келлог пояснив дивовижною схожістю їхніх особистостей.

"Знаєте, я особисто казав, що вони дуже схожі. Коли я вперше сказав це Трампу, він подивився на мене з подивом. Що? Я відповів. Я розумію різницю в статурі, зрості і усьому іншому, але у вас обох дуже схожі психотипи. Іноді це як із магнітами. Якщо прикласти їх однаковими полюсами, вони відштовхуються. Це просто особливості характерів", — пояснив військовий.

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Водночас Келлог підкреслив особливий статус українського президента, провівши історичну паралель із війною за збереження державності у самих Сполучених Штатах.

"Але президент Зеленський — мужня людина в тому сенсі, що він президент воєнного часу. У США такого не було з часів Авраама Лінкольна, коли війна за виживання точилася на власній землі. Це треба розуміти. Тому між Трампом і Зеленським є стосунки стриманої поваги. З часом вони покращилися. Я розумію потреби Зеленського і України. І, гадаю, Трамп теж їх розуміє. Питання в тому, як цього досягти", — заявив Келлог.

Генерал додав, що його особистий візит зумовлений прагненням детально вивчити поточні події на місці, передати необхідні сигнали та донести об'єктивну картину безпосередньо до Трампа. А от міжособистісні нюанси лідери здатні врегулювати самостійно.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що Кіт Келлог заявляв про те, як Дональд Трамп не вимагав від Києва територіальних поступок щодо Донеччини. За його словами, розрахунки Путіна на тиск Вашингтона проти Зеленського зазнали провалу ще на саміті в Алясці, де кремлівському диктатору прямо дали зрозуміти, що задарма отримати український регіон йому не вдасться.

Тим часом американський президент Дональд Трамп надіслав вітання українцям із 35-ю річницею Незалежності. У святковому зверненні він відзначив незламність українського народу, підтвердив міцність двосторонніх зв'язків та закликав використати поточний шанс для досягнення стійкого миру.

Стосунки між українським та американським лідером покращилися й після нещодавніх контактів. Так Дональд Трамп назвав честю для себе переговори з Володимиром Зеленським у Білому домі, які відбулися 29 липня. Глава США зазначив, що зустріч пройшла в позитивному ключі та дозволила детально обговорити широке коло стратегічних тем.