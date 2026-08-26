Чи змушував Трамп віддати Донеччину: подробиці від Кіта Келлогга

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з колишнім спеціальним посланником США з питань України Кітом Келлогом 22 серпня. Фото: ОПУ

Дональд Трамп не змушував Україну відмовлятися від Донеччини на користь Росії заявив його колишній спецпосланець Кіт Келлог. За його словами, сподівання Володимира Путіна на американський тиск в бік Зеленського провалився під час саміту на Алясці. Водночас Путіну сказали, що Донеччину благаннями та поступками він не отримає — це можливо зробити лише силою.

Про це Кіт Келлог заявив в інтерв'ю Наталії Мосейчук, цитує Новини.LIVE.

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Кіт Келлог розкрив деталі переговорів Путіна та Трампа

Колишній посланець Дональда Трампа Кіт Келлог розкрив реальну позицію політика щодо вимог Кремля, спростувавши чутки про схиляння української влади до поступок. За його словами, Володимир Путін сподівався на примус Києва до здачі територій без тривалих бойових дій, однак підхід США виявився зовсім іншим.

"Президент Трамп випробував усі дипломатичні зусилля, щоб завершити війну. Він особисто не тиснув на президента Зеленського, щоб той добровільно віддав Донбас чи Донецьку область. Здається, це стало зрозуміло під час саміту на Алясці", — наголосив Келлог.

Експосланець пояснив, що реакція Трампа на зазіхання Кремля звелася до простого принципу боротьби за бажані рубежі виключно на полі бою.

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"Гадаю, Путін сподівався, що Трамп натисне на Зеленського, аби віддати йому залишки Донеччини. Цього не сталося, бо Трамп, по суті, озвучив те саме, що і я. Якщо вам потрібна ця земля, воюйте за неї", — зазначив він.

Коментуючи воєнні зусилля Росії, Келлог також звернув увагу навеличезні втрати та ціну, яку Москва сплачує за спроби просування вперед.

"Втрати, яких зазнають росіяни із військового погляду, просто астрономічні. Втратити від 1,2 до 1,5 мільйона вбитими та пораненими. Для порівняння, Радянський Союз в Афганістані втратив 18 тисяч і вивів війська. І той факт, що він готовий платити за такі трати все більшу ціну", — сказав Кіт Келлог.

Натомість нинішній глава Кремля демонструє готовність платити все вищу ціну за власні амбіції.

"Як військова людина, я просто не можу цього осягнути. Це не вкладається в голові, але він зациклений на цьому, і це коштуватиме йому дуже дорого", — підсумував Кіт Келлог.

Новини.LIVE уже інформували, що Кіт Келлог також висловився за призов українських жінок, наголосивши на їхній однаковій із чоловіками бойовій майстерності. За його словами, повноцінне залучення жіноцтва до лав війська є критично важливим кроком для консолідації всієї нації заради оборони.

Керівник українського дипломатичного відомства Андрій Сибіга вказував на Володимира Путіна, що він наразі є найбільшою і єдиною перешкодою для завершення бойових дій. Він також висміяв релігійні заходи окупантів із транспортуванням реліквій на передову.

Колосальні втрати особового складу підштовхують Кремль до старту чергового призову резервістів. Минулого місяця військова інспекція із Санкт-Петербурга вже курувала в Калінінградській області тренувальні збори цивільного населення для майбутньої відправки на фронт. Це вказує на підготовку Кремля до нової хвилі мобілізації.

Окремо колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що представники Вашингтона намагалися схилити Україну до територіальних поступок на Донбасі заради швидкого припинення війни Кремлем. Однак жорсткий опір самого українського суспільства та принципова позиція президента Зеленського унеможливили цю ініціативу.