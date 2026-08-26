Заставлял ли Трамп отдать Донецкую область: подробности от Кита Келлога

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим специальным посланником США по вопросам Украины Китом Келлогом 22 августа. Фото: ОПУ

Дональд Трамп не заставлял Украину отказываться от Донецкой области в пользу России, заявил его бывший специальный посланник Кит Келлог. По его словам, надежды Владимира Путина на американское давление на Зеленского провалились во время саммита на Аляске. В то же время Путину сказали, что Донецкую область он не получит ни мольбами, ни уступками — это возможно сделать только силой.

Об этом Кит Келлог заявил в интервью Наталье Мосейчук, цитирует Новини.LIVE.

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Кит Келлог раскрыл детали переговоров Путина и Трампа

Бывший посланник Дональда Трампа Кит Келлог раскрыл реальную позицию политика в отношении требований Кремля, опровергнув слухи о склонности украинских властей к уступкам. По его словам, Владимир Путин надеялся заставить Киев сдать территории без длительных боевых действий, однако подход США оказался совсем иным.

"Президент Трамп испробовал все дипломатические усилия, чтобы положить конец войне. Он лично не оказывал давления на президента Зеленского, чтобы тот добровольно отдал Донбасс или Донецкую область. Кажется, это стало ясно во время саммита на Аляске", — подчеркнул Келлог.

Бывший посол пояснил, что реакция Трампа на посягательства Кремля свелась к простому принципу борьбы за желаемые рубежи исключительно на поле боя.

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"Думаю, Путин надеялся, что Трамп окажет давление на Зеленского, чтобы тот отдал ему остатки Донецкой области. Этого не произошло, потому что Трамп, по сути, озвучил то же самое, что и я. Если вам нужна эта земля, воюйте за нее", — отметил он.

Комментируя военные усилия России, Келлог также обратил внимание на огромные потери и цену, которую Москва платит за попытки продвижения вперед.

"Потери, которые несут россияне с военной точки зрения, просто астрономические. От 1,2 до 1,5 миллиона убитых и раненых. Для сравнения: Советский Союз в Афганистане потерял 18 тысяч человек и вывел войска. И тот факт, что он готов платить за такие потери все более высокую цену", — сказал Кит Келлог.

В то же время нынешний глава Кремля демонстрирует готовность платить всё более высокую цену за собственные амбиции.

«Как военный, я просто не могу этого понять. Это не укладывается в голове, но он зациклен на этом, и это обойдется ему очень дорого», — подытожил Кит Келлог.

Новини.LIVE уже сообщали, что Кит Келлог также высказался за призыв украинских женщин, подчеркнув, что их боевые навыки не уступают мужским. По его словам, полноценное привлечение женщин в ряды вооруженных сил является критически важным шагом для консолидации всей нации во имя обороны.

Глава украинского дипломатического ведомства Андрей Сибига указывал на Владимира Путина как на крупнейшее и единственное препятствие для завершения боевых действий. Он также высмеял религиозные мероприятия оккупантов, связанные с перевозкой реликвий на передовую.

Колоссальные потери личного состава подталкивают Кремль к началу очередного призыва резервистов. В прошлом месяце военная инспекция из Санкт-Петербурга уже курировала в Калининградской области тренировочные сборы гражданского населения для будущей отправки на фронт. Это указывает на подготовку Кремля к новой волне мобилизации.

Отдельно бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что представители Вашингтона пытались склонить Украину к территориальным уступкам на Донбассе ради скорейшего прекращения войны со стороны Кремля. Однако жесткое сопротивление самого украинского общества и принципиальная позиция президента Зеленского сделали эту инициативу невозможной.