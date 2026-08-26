Позиция Трампа по Украине и Зеленскому: комментарий Кита Келлога

Дональд Трамп. Фото: Даг Миллс/Pool via REUTERS

Отношения Дональда Трампа и Владимира Зеленского переросли в сдержанное уважение из-за сходства их психотипов, заявил генерал Кит Келлог. Ключевым секретом реального влияния на позицию Дональда Трампа является прямая коммуникация с его командой советников и ключевых правительственных чиновников, а не только попытки наладить контакт на самом высоком уровне. Он посоветовал Украине налаживать системный диалог с ближайшим окружением Трампа, в частности с Марко Рубио и Питом Хегсетом, чтобы эффективно влиять на решения.

Об этом Кит Келлог сказал в интервью Наталье Мосейчук, цитирует Новини.LIVE.

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Кит Келлог оценил отношение Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому

Оценивая внутриполитические процессы в Украине и слухи о желании Трампа избавиться от Зеленского, Келлог отметил, что пребывание лидера на посту является исключительно делом украинского народа. Он подчеркнул, что стиль Трампа всегда основан на личных отношениях с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином или Владимиром Зеленским, а сам политик привык полагаться на собственные инстинкты.

Характеризуя динамику общения между Трампом и Зеленским, генерал подтвердил, что со временем отношения заметно улучшились и вышли на уровень сдержанного уважения. Сложность диалога Келлог объяснил удивительным сходством их личностей.

"Знаете, я лично говорил, что они очень похожи. Когда я впервые сказал это Трампу, он посмотрел на меня с удивлением. Что? — ответил я. — Я понимаю разницу в телосложении, росте и во всём остальном, но у вас обоих очень похожие психотипы. Иногда это как с магнитами. Если приложить их одинаковыми полюсами, они отталкиваются. Это просто особенности характеров", — пояснил военный.

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В то же время Келлог подчеркнул особый статус украинского президента, проведя историческую параллель с войной за сохранение государственности в самих Соединенных Штатах.

"Но президент Зеленский — мужественный человек в том смысле, что он президент военного времени. В США такого не было со времён Авраама Линкольна, когда война за выживание велась на собственной земле. Это нужно понимать. Поэтомумежду Трампом и Зеленским сложились отношения сдержанного уважения. Со временем они улучшились. Я понимаю потребности Зеленского и Украины. И, думаю, Трамп тоже их понимает. Вопрос в том, как этого добиться", — заявил Келлог.

Генерал добавил, что его личный визит обусловлен стремлением подробно изучить текущие события на месте, передать необходимые сигналы и донести объективную картину непосредственно до Трампа. А вот межличностные нюансы лидеры способны урегулировать самостоятельно.

Новини.LIVE сообщали ранее, что Кит Келлог заявлял о том, что Дональд Трамп не требовал от Киева территориальных уступок в отношении Донецкой области. По его словам, расчеты Путина на давление Вашингтона против Зеленского потерпели крах еще на саммите в Аляске, где кремлевскому диктатору прямо дали понять, что получить украинский регион даром ему не удастся.

Между тем американский президент Дональд Трамп направил поздравления украинцам с 35-й годовщиной Независимости. В праздничном обращении он отметил несокрушимость украинского народа, подтвердил прочность двусторонних связей и призвал использовать нынешний шанс для достижения устойчивого мира.

Отношения между украинским и американским лидерами улучшились и после недавних контактов. Так, Дональд Трамп назвал честью для себя переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме, которые состоялись 29 июля. Глава США отметил, что встреча прошла в позитивном ключе и позволила подробно обсудить широкий круг стратегических тем.