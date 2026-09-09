Драпатий скасував понад 30 застарілих наказів Генштабу ЗСУ

Михайло Драпатий. Фото: facebook.com/MykhailoDrapatyi

Начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу, полковник Віталій Саранцев повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий скасував понад 30 застарілих наказів Генерального штабу. Вони вимагали формальної звітності та проведення заходів за неактуальними стандартами.

Про це Віталій Саранцев повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Драпатий скасував застарілі накази Генштабу ЗСУ

"Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий нещодавно позбавив військо від купи старого бюрократичного мотлоху, зупинивши дію понад трьох десятків застарілих наказів Генерального штабу. Чому це гарна новина? Бо в утиль пішли давно скислі інструкції, які роками існували лише на папері, вимагаючи формальних звітів, "галочок"та "табличок", — зазначив Саранцев.

За його словами, Драпатий скасував старі програми підготовки, застарілі курси зі стрільби, концепції фізичної підготовки десятирічної давнини, десятки проміжних документів про внесення змін, які "захаращували" нормативно-правову базу ЗСУ.

У низці аспектів вдалося прибрати юридичні суперечності між фактичними стандартами підготовки, сформованими в умовах повномасштабної війни, та застарілими нормами, що діяли ще за часів АТО/ООС у 2016–2020 роках.

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Відтепер командири на місцях не мають витрачати час на звітність чи заходи, передбачені стандартами та настановами, розробленими 8-10 років тому.

"Це дійсно гарне велике "осіннє прибирання". Армія позбувається застарілого баласту, щоб працювати швидше, сучасніше та без зайвої бюрократії", — додав Саранцев.

Допис Саранцева. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Міноборони, 8 вересня відбулося 36-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Зокрема, глава відомства Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий представили План війни, за яким діють Сили оборони України.

Раніше Драпатий повідомляв, що у ЗСУ планують посилити роль сержантського складу, зокрема розмежувати його обов’язки та відповідальність із офіцерами. Окрему увагу приділять кар’єрному розвитку сержантів із бойовим досвідом та врегулюванню питань грошового забезпечення.