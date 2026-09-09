Засідання Рамштайн 8 вересня - країни оголосили допомогу Україні

Михайло Драпатий та Євген Хмара. Фото: mod.gov.ua

У вівторок, 8 вересня, пройшло 36-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", в рамках якого країни-партнери оголосили нові пакети допомоги. Зокрема, допомога включає ППО, дрони та снаряди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

Реклама

Які країни оголосили пакети підтримки Україні за результатами "Рамштайну"

У Telegram Міністерство поінформувало, що на засіданні очільник Міноборони Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий вперше представили партнерам План війни, за яким діють Сили оборони України.

За підсумками зустрічі для посилення України є наступні результати:

Німеччина оголосила нові поставки ракет-перехоплювачів до систем Patriot та літаків F-16, а також закупівлі дронів;

Велика Британія виділить 100 млн фунтів стерлінгів на постачання американського озброєння через PURL, поставки додаткових 95 тисяч дронів до кінця року, а також десятки тисяч артилерійських снарядів підвищеної дальності за кошти інших країн;

Нідерланди внесуть 300 млн доларів внеску у проєкт Лінія дронів та 300 ракет проти БпЛА;

Естонія заявила про продовження підтримки України у 2027 році на рівні щонайменше 0,25% ВВП;

Норвегія підтвердила, що раніше оголошений пакет у розмірі 200 млн доларів на закупівлю ракет Patriot буде наданий;

Іспанія надасть 2 млн євро на пальне через Агенцію НАТО з підтримки та постачання, поставки ракет для ППО та артилерійських боєприпасів;

Литва виділить 10 млн доларів на PURL.

Польща готує новий пакет допомоги на суму 50 млн євро, який в тому числі включає засоби ППО.

Швеція оголосила пакет підтримки на 28 млн доларів, що включає внесок у розмірі 14 млн доларів у PURL.

Як повідомляли Новини.LIVE, за словами заступника глави Пентагону з військової політики Елбридж Колбі на засіданні "Рамштайн" заявив, що війна в Україні може тривати ще роками. У зв'язку з цим він наголосив, що союзникам варто готуватися, щоб Україна потребуватиме постійної підтримки.

Читайте також:

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський кілька днів тому припустив, що війна продовжиться і взимку.