Заседание в Рамштайне 8 сентября — страны объявили о предоставлении помощи Украине

Михаил Драпатый и Евгений Хмара. Фото: mod.gov.ua

Во вторник, 8 сентября, состоялось 36-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", в рамках которого страны-партнеры объявили о новых пакетах помощи. В частности, помощь включает средства ПВО, дроны и боеприпасы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

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Какие страны объявили о пакетах поддержки Украине по итогам «Рамштайна»

В Telegram Министерство сообщило, что на заседании глава Минобороны Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый впервые представили партнерам План войны, по которому действуют Силы обороны Украины.

По итогам встречи для укрепления Украины достигнуты следующие результаты:

Германия объявила о новых поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot и самолетов F-16, а также о закупках дронов;

Великобритания выделит 100 млн фунтов стерлингов на поставки американского вооружения через PURL, поставки дополнительных 95 тысяч дронов до конца года, а также десятки тысяч артиллерийских снарядов повышенной дальности за счет средств других стран;

Нидерланды внесут 300 млн долларов в проект «Линия дронов» и 300 ракет для борьбы с БПЛА;

Эстония заявила о продолжении поддержки Украины в 2027 году на уровне не менее 0,25% ВВП;

Норвегия подтвердила, что ранее объявленный пакет в размере 200 млн долларов на закупку ракет Patriot будет предоставлен;

Испания выделит 2 млн евро на топливо через Агентство НАТО по поддержке и снабжению, а также на поставки ракет для ПВО и артиллерийских боеприпасов;

Литва выделит 10 млн долларов на PURL.

Польша готовит новый пакет помощи на сумму 50 млн евро, который, в частности, включает средства ПВО.

Швеция объявила о пакете поддержки на 28 млн долларов, включающем взнос в размере 14 млн долларов в PURL.

Как сообщали Новини.LIVE, по словам заместителя главы Пентагона по военной политике Элбриджа Колби, выступившего на заседании "Рамштайн", война в Украине может продолжаться еще годами. В связи с этим он подчеркнул, что союзникам следует готовиться к тому, что Украина будет нуждаться в постоянной поддержке.

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