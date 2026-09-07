Драпатий анонсував зміни для сержантів у ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий. Фото: Головнокомандувач ЗСУ/Facebook

У Збройних силах України планують розширити повноваження сержантів і чітко розподілити відповідальність між сержантським та офіцерським складом. Також передбачено створення реальних кар’єрних можливостей для сержантів із бойовим досвідом та вирішення проблем їхнього грошового забезпечення. За кожним із визначених напрямів уже поставили конкретні завдання, визначили подальші кроки та відповідальних за їх виконання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого у понеділок, 7 вересня.

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Михайло Драпатий під час зустрічі із сержантами. Фото: Головнокомандувач ЗСУ/Facebook

У ЗСУ планують змінити підхід до сержантського корпусу

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провів зустріч із головними сержантами видів, родів військ, корпусів та органів військового управління. Більшість учасників прибули з районів бойових дій із різних напрямків фронту.

За словами Драпатого, зустріч була присвячена не теоретичним питанням, а реальному стану справ, бойовому досвіду та рішенням, які необхідно впроваджувати вже зараз. Сторони обговорили функціонування сержантського корпусу, системні проблеми, що впливають на його спроможність, способи їх вирішення та перспективи розвитку в умовах війни.

Розмова відбулася у форматі відкритої дискусії: учасники порушували гострі питання, проводили брейншторм і напрацьовували конкретні алгоритми та дії, які можна реалізовувати вже зараз.

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Сержантський корпус виконує критично важливі завдання. Військовослужбовці не лише займаються підготовкою рядового та сержантського складу, а й адаптують новоприбулих у районах ведення бойових дій, організовують забезпечення, екіпірування та побут, готують особовий склад до бойових завдань, виводять військових із позицій та безпосередньо керують ними в бою.

Драпатий наголосив, що сержант перебуває найближче до солдата та найкраще бачить реальний стан підрозділу. Він зазначив, що головні сержанти, які взяли участь у зустрічі, самі пройшли цей шлях. Більшість із них мають вищу освіту та не один сержантський курс, які проходили в Україні та за кордоном, а також ставлять у пріоритет інтереси й потреби звичайного солдата.

"Сержант учора сам був солдатом. А сьогодні це командир, який перебуває найближче до солдата і найкраще бачить реальний стан підрозділу "на землі", — зазначив Драпатий.

За підсумками зустрічі визначили перелік системних проблемних питань за кількома ключовими напрямами. Зокрема, йдеться про:

удосконалення структури сержантського корпусу для підвищення його спроможності виконувати завдання та створення реальних кар’єрних можливостей для сержантів із бойовим досвідом;

розширення повноважень за сержантськими посадами та чіткий розподіл зон відповідальності між сержантським і офіцерським складом;

підвищення якості підготовки солдатів і сержантів, зокрема розвиток практики підготовки сержантського складу безпосередньо в районах виконання бойових завдань;

оперативне впровадження актуального бойового досвіду в підготовку солдатів у навчальних центрах;

упорядкування призначення на сержантські посади та присвоєння сержантських звань із запровадженням прозорих, зрозумілих і справедливих процедур, які діятимуть і під час війни;

вирішення проблем грошового забезпечення за ключовими посадами сержантського складу.

Драпатий поставив конкретні завдання

За кожним із визначених напрямів Головнокомандувач ЗСУ поставив конкретні завдання. Також визначено подальші кроки та відповідальних за їх виконання.

Драпатий підкреслив, що бойовий досвід сержантів має перетворюватися на повноваження, професійний розвиток, відповідальність і реальні можливості впливати на підготовку та управління військами. Він також наголосив на важливості сильного сержантського корпусу для добробуту військовослужбовців, збереження їхніх життів, бойових спроможностей і успіху в бою.

"Ми не можемо будувати сучасний боєздатний сержантський корпус на старих підходах. Бойовий досвід наших сержантів має перетворюватися на повноваження, професійний розвиток, відповідальність і реальні можливості впливати на підготовку та управління військами.

Міцний сержантський корпус — одна з ключових умов нашої майбутньої перемоги над ворогом. Яким він буде — формальним чи дієвим, другорядним чи впливовим, слабким чи сильним – залежить від наших рішень і наших дій", — пояснив Драпатий.

Скриншот повідомлення Драпатого/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 26 серпня 2026 року Володимир Зеленський і Михайло Драпатий побували на Олександрівському напрямку та зустрілися з військовослужбовцями 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Під час зустрічі обговорили потреби бригад і посилення оборони, зокрема забезпечення дронами, далекобійною артилерією та малими РЛС. Також ішлося про пряме фінансування бригад, СЗЧ, підготовку та заохочення військовослужбовців.

Новини.LIVE також писали, що 21 серпня Михайло Драпатий провів розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне, під час якої обговорили ситуацію на фронті, ППО та ключові військові пріоритети України. Сторони також приділили увагу захисту повітряного простору та подальшій військовій підтримці України з боку Альянсу. У жовтні Україна очікує на візит Військового комітету НАТО, який востаннє приїжджав до країни вісім років тому.